ما يزال جنوب لبنان مسرحاً لغارات إسرائيلية تستهدف البلدات، فيما سجل تحليق للطائرات المسيرة في سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية، فيما أثار تسجيل مصور لمسؤولة عسكرية إسرائيلية من داخل إحدى المدارس في منطقة دبل، عاصفة من الغضب الرسمي والشعبي. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارتين مستهدفاً أطراف بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان. كما انفجرت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

ووفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين مستهدفاً أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان. كما شن غارة على بلدة حداثا في جنوب لبنان. وانفجرت طائرة مسيرة إسرائيلية، على سطح أحد المنازل في حي الزهور في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. كما انفجرت طائرة مماثلة على سطح أحد المنازل في حي العنيسي في البلدة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، اليوم، أطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة كونين في جنوب لبنان، وفقاً للوكالة اللبنانية. وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي، في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم، وادي زبقين في جنوب لبنان. وانفجرت محلقة إسرائيلية فوق عمود للإرسال في بلدة شوكين في جنوب لبنان. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية، بلدة الخيام في جنوب لبنان. وأقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل داخل البلدة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية، بلدة النبطية الفوقا وأطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان. وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن عناصر الدفاع المدني نقلوا جريحين إلى المستشفى لتلقّي العلاج، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب بالقرب من سيارة أحد السكان في النبطية.

وتعرض وادي الحجير، ووادي زبقين، ووادي السلوقي وأطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع. كما سجل سقوط قذيفة انشطارية بين بلدتي شقرا وميس الجبل في جنوب لبنان. وتعرض محيط بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان لعملية تمشيط إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة. في الأثناء، أثار مقطع فيديو نشرته الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واوية، من داخل مدرسة دبل الرسمية في جنوب لبنان، بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، عاصفة من الغضب والاستنكار على المستويين الرسمي والشعبي. واعتبرت الخطوة محاولة مكشوفة لاستغلال الأطفال والمؤسسات التربوية في الدعاية العسكرية، وتلميع صورة إسرائيل تحت غطاء التهنئة والسلام. واعتبرت الخطوة محاولة مكشوفة لاستغلال الأطفال والمؤسسات التربوية في الدعاية العسكرية، وتلميع صورة الاحتلال تحت غطاء التهنئة والسلام.