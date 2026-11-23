لا تزال العقبات تعترض تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، والطريق إلى التوافق أبعد ما يكون بفعل 5 قضايا خلافية، أولها التناوب بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، وغريمه المكلف تشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، على رئاسة الوزراء، والثاني ملف لجنة التحقيق في أحداث السابع من اكتوبر، فيما ثالثها مستقبل ايتمار بن غفير في أي ائتلاف حكومي مقبل، فضلاً عن التعديلات القضائية وقانون التجنيد. وانتهت جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن حزب يشار بزعامة آيزنكوت، وممثلين عن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، من دون التوصل إلى اتفاق.

بدوره، دعا رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، التكتل الذي يقوده آيزنكوت إلى وقف ما وصفها بالمحادثات الوهمية مع حزب الليكود، والعمل على تشكيل حكومة. وقال غولان في منشور عبر منصة إكس: «حان الوقت لوقف المحادثات الزائفة مع الليكود وتشكيل حكومة.. كل ما يتطلبه الأمر هو الشجاعة.. هيا بنا نفعل ذلك»، وفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. وأفاد تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس حزب يشار، آيزنكوت، يعتزم الإعلان عن توصله إلى صيغة تتيح له تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بنجاح. ووفق التقرير، فإن هذا الإعلان سيمهد الطريق لطرح الائتلاف الذي يقوده آيزنكوت على التصويت في الكنيست خلال أيام.

وأشار غولان إلى أن كتلة التغيير تمتلك أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة مستقرة بأغلبية تصل إلى 67 مقعداً، مضيفاً: «لدينا أغلبية ساحقة، ويجب استغلالها لتشكيل أفضل حكومة لدولة إسرائيل». وأوضح أن الحكومة المرتقبة يمكن أن تقوم على مشاركة حزب الموحدة العربية في الائتلاف، إلى جانب حصولها على دعم خارجي من الأحزاب العربية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الأحزاب لا ترغب بالضرورة في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي. واعتبر غولان أن الحكومة المقترحة قادرة على الاستمرار لأربع سنوات، داعياً إلى حسم الموقف السياسي قبل نهاية الأسبوع الجاري والبدء بتشكيلها.

وكان ممثلو الحزبين عقدوا الأحد اجتماعاً استمر قرابة 4 ساعات، عرضوا خلاله مواقفهم بشأن مجموعة من القضايا الجوهرية، من دون مؤشرات إلى تحقيق اختراق في المفاوضات. واعتبر حزب يشار، السبت، إجراء هذه المباحثات التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة، إلا أن حزب الليكود سرعان ما وضع شروطاً عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتانياهو الذي يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي.

ويطالب الليكود بوقف جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية التي تستهدف، بحسب قوله، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، فضلاً عن الالتزام بتشكيل ائتلاف حكومي يضم جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية. وفي حال تعذر الوصول إلى غالبية 61 نائبا، قد يتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة أقلية. وأمام آيزنكوت مهلة حتى 6 ديسمبر المقبل، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتانياهو، إذ إن أياً منهما لم يحقق غالبية 61 مقعداً من أصل 120.