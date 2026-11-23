بين ما تتبدى من عدم رغبة أمريكية في شن هجوم وشيك على إيران في ثنايا تصريحات الرئيس دونالد ترامب، وسجال إسرائيلي - إسرائيلي بين رئيس حكومة مكلف بتسيير الأعمال، وآخر مكلف بتشكيل الحكومة حول ما تمثله إيران من تهديد مباشر، تشدد طهران على أنها ستستخدم كل ما تملك من أدوات لمواجهة الحصار البحري المفروض عليها.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران كثفت هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن القوات الأمريكية تمكنت من اعتراضها جميعاً دون وقوع أضرار. وأوضح ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال، أن إيران أطلقت خلال الأسبوع الماضي عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة يفوق ما أطلقته خلال أي فترة مماثلة منذ أكثر من عام، مضيفاً: «لا تقلقوا، لقد أسقطناها جميعا، ولم تتسبب في أي أضرار».

واندلع سجال حاد في «الكنيست» بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، والمكلف تشكيل الحكومة الجديدة، غادي أيزنكوت، حول ما تشكله إيران من تهديد جدي ومباشر، إذ قال أيزنكوت، إنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في وقت يواصل مفاوضات صعبة مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل ائتلاف. كما صرح رئيس الأركان الإسرائيلي السابق خلال إحاطة صحافية في «الكنيست: «التهديد الإيراني هو الأخطر على دولة إسرائيل، لكنني لا أرى في هذه اللحظة وجود تهديد مباشر ووشيك على دولة إسرائيل يستدعي التحرك قبل تشكيل الحكومة».

ورداً على تصريحات أيزنكوت، حذر نتنياهو مما أسماه التقليل من أهمية تهديدات خطيرة تواجه إسرائيل، وذلك بعيد إعلان آيزنكوت ألا حاجة سريعة لعمل عسكري ضد إيران. وقال نتانياهو خلال كلمة في «الكنيست»، دعا فيها إلى الوحدة مع استمرار مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، إن كل من يستخف بهذه التهديدات المباشرة والخطيرة والجسيمة التي تحيط بنا، أو يقلل من شأنها، إنما يفعل ذلك لأسباب سياسية.

في السياق، حذر مسؤولون في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، من أن أي هجوم إسرائيلي على إيران، قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع يشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة. ووفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فقد جاء التحذير خلال اجتماع مغلق حضره نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وسط مناقشات مكثفة شهدتها الأسابيع الأخيرة بشأن الخيارات العسكرية المتاحة لإسرائيل ضد إيران. وأفادت التقارير بأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قدرت أن توجيه ضربة لإيران قد يؤدي إلى اشتعال جبهات متعددة، في تقييم يتعارض مع التوقعات المنسوبة إلى نتنياهو ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان، اللذين يعتقدان، وفق القناة الإسرائيلية، أن العملية العسكرية قد تظل محدودة وتستمر ما بين 3 و5 أيام فقط.

معاناة جيش

على صعيد متصل، سلط تقرير لموقع والا الإسرائيلي الضوء على معاناة القوى البشرية في الجيش من حالة التأهب المستمرة التي ترافق الاستعداد لشن هجوم جديد على إيران. ووفق التقرير الذي نشر الإثنين، فإنه بينما يتركز النقاش العام في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وبصورة أكثر كثافة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على السيناريوهات ومستوى الجاهزية العملياتية استعداداً لاحتمال شن هجوم على إيران، حذرت مصادر عسكرية، مما أسمتها أزمة صامتة وغير مرئية تتفاقم خلف الكواليس، تتمثل في الاستنزاف العميق والمستمر للقوى البشرية في صفوف الجنود النظاميين والعسكريين العاملين في الخدمة الدائمة بالجيش الإسرائيلي. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية تأكيدها أن رفع مستويات التأهب وخفضها بصورة متكررة خلال الأشهر الأخيرة يفرض «ثمناً باهظاً» على آلاف الجنود وضباط الصف والضباط، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ مهام متنوعة على مدار الساعة.

مواجهة حصار

بدورها، أكدت إيران أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأمريكي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ​إسماعيل بقائي: «نحن بالتأكيد لن نتهاون مع هذا الحصار وسنستخدم كل أداة لمواجهة هذا السلوك الأمريكي». وأضاف بقائي في إشارة إلى إعادة ​فتح المضيق: «إذا التزمت الولايات المتحدة بالشروط ذات الصلة، سنكون قادرين على تنفيذ التزاماتنا في أسرع وقت ممكن».

استهداف سفن

ميدانياً، كشفت بيانات ملاحية، عن أن الهجمات المُبلغ عنها ضد السفن في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به بلغت أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران. ووفقاً للبيانات، تجاوز عدد الهجمات التي أبلغ عنها مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، المرتبط بالبحرية الملكية البريطانية، 30 هجوماً خلال أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية. وسجل ما لا يقل عن 22 هجوماً، خلال نوفمبر الجاري، وهو ثاني أعلى عدد شهري منذ بداية الحرب، وفق تحليل أجرته شبكة سي.إن.إن الأميركية لبيانات المركز البريطاني.