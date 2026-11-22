



صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته التحذيرية تجاه طهران، معلناً في تصريحات خاصة لشبكة «فوكس نيوز» أن إدارته تميل نحو شن ضربات عسكرية ضد إيران عقب مطلع العام الجديد، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة القائمة ويعالج المخاوف الأمنية والملفات العالقة بين الجانبين.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في توقيت شديد الحساسية تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث تتواصل حالة التوتر العسكري والسياسي المتصاعد بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لمآلات المسار الدبلوماسي واحتمالات اتساع رقعة المواجهة المباشرة مع اقتراب نهاية العام الجاري. وبحسب ما أوردته شبكة «فوكس نيوز» في تغطيتها للمقابلة، فقد وضع ترامب سقفاً زمنياً واضحاً للمفاوضات الجارية أو المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد، مشيراً إلى أن صبر إدارته ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية، وأن الخيار العسكري بات مطروحاً بقوة على الطاولة كبديل جاهز في حال تعثرت الجهود السياسية مع بداية العام المقبل.

وأوضح ترامب في حديثه للشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية هائلة وجاهزية كاملة لتنفيذ عمليات حاسمة إذا اقتضت الضرورة ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن تفضيله الأول لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق يضمن تخلي إيران عن طموحاتها النووية وتوقفها عن تهديد الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة الدولية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون حازماً وقابلاً للتحقق، بعيداً عن التسويات المؤقتة التي تتيح لطهران كسب الوقت أو تعزيز ترسانتها الصاروخية والعسكرية.

وفي قراءة للسياق السياسي والميداني المحيط بهذه التصريحات، لفتت «فوكس نيوز» إلى أن تلويح ترامب بالتحرك العسكري بعد مطلع العام الجديد يعكس رغبة البيت الأبيض في ممارسة أقصى درجات الضغط النفسي والدبلوماسي على القيادة الإيرانية لدفعها نحو تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة. كما يتزامن هذا التوجه مع حسابات داخلية في واشنطن، حيث يستعد البيت الأبيض لمرحلة جديدة من التوازنات التشريعية مع مطلع العام المقبل، ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى السعي لحسم الملفات الخارجية الكبرى أو فرض معادلات ردع جديدة تعزز موقفها الاستراتيجي.

وتعكس هذه التطورات المتلاحقة، ما بين التلويح الأمريكي بالضربات العسكرية وتحديد مطلع العام الجديد كفاصل زمني حاسم، طبيعة المرحلة الراهنة من الصراع الأمريكي الإيراني؛ وهي مرحلة تضع المنطقة أمام مفترق طرق دقيق بين إبرام تسوية سياسية شاملة في اللحظات الأخيرة، أو الانزلاق نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري المباشر مع بداية العام المقبل.