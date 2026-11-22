أعلن الجيش اللبناني، اليوم، توقيف 3 أشخاص على خلفية تهريب أكثر من 260 كيلوغراماً من المواد المتفجرة من سوريا ضبطت في شرق لبنان، وذلك بعد أكثر من شهر على ضبطه شحنة متفجرات تابعة لحزب الله. وذكر الجيش في بيان، أنه نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية ضبط في عملية جرت السبت في شرق لبنان حوالى 264 كلغ من المواد المتفجرة (حوالى 203 كلغ من مادة C4 و61 كلغ من مادة TNT) المهربة من الداخل السوري. وقال إنه أوقف 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في تهريبها، مضيفاً أن القضاء باشر التحقيق مع الموقوفين.

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن شحنة المتفجرات هربت إلى لبنان من سوريا عبر مناطق وعرة ونقطة غير شرعية. ولفت إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين أوقفوا هم مهربون مدنيون وغير حزبيين، مضيفاً أن التحقيقات ستظهر من هي الجهة التي استقدمت لها هذه المتفجرات.

يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله لتسليم سلاحه. وأقرت الحكومة اللبنانية بعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار، خطة لنزع سلاح الحزب. وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية في أكتوبر الماضي شاحنة محملة بمواد متفجرة أثناء نقلها من شرق لبنان نحو بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وأقر الحزب بأن الشاحنة تعود له. كما أعلن الجيش اللبناني في نوفمبر دهم مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، ومصادرة كمية من الأسلحة وتوقيف شخص، بدون أن يذكر لأي جهة يتبع المستودع. وفي 18 نوفمبر، ادعى القضاء اللبناني على 5 أشخاص ينتمون إلى حزب الله بتهمة تشكيل مجموعة مسلحة بعد توقيفهم في منطقة بعيدة عن المعاقل التقليدية للحزب وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأجرت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها اتفاق إطار في يونيو الماضي نص على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق تجريبية. وتعهد الرئيس اللبناني، جوزاف عون في كلمة، أمس، مواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة.