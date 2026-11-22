استمر إرهاب المستوطنين في الضفة بإشعال النيران في ممتلكات فلسطييين في 4 قرى والهجوم على منازل، فيما استمرت خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في عدد من مناطق القطاع.

وأضرم مستوطنون إسرائيليون، النار في ممتلكات لفلسطينيين في 4 قرى في الضفة الغربية، وفقاً لمصادر فلسطينية والسلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن قوات من الجيش والشرطة أُرسلت إلى قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، والتوانى في مسافر يطا، عقب بلاغات وصور تُظهر مركبات محترقة وشعارات مكتوبة على الجدران، مؤكداً أنه يدين بشدة هذه الأفعال. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، فتح تحقيق، موضحة أن المحققين يستعدون للتوجه إلى المكان، من أجل جمع عناصر وأدلة، إضافة إلى إفادات الشهود. وأظهرت صور وفيديوهات نشرها نشطاء محليون، مركبات تشتعل فيها النيران، وشعارات باللغة العبرية خُطت على الجدران. ورصد مراسلون عدداً من المركبات المحترقة في قريتي كفر مالك ودير أبو مشعل.

وفي قرية دير السودان جرى إضرام النار في مركبتين وكتابة شعارات وعبارات عنصرية تتضمن تهديدات بالانتقام على جدران الممتلكات، وفق ما جاء في بيان للمجلس القروي للقرية الذي اتهم مجموعة من المستوطنين بارتكاب ذلك ليلًا. وهاجم مستوطنون إسرائيليون منزل فلسطيني في قرية التواني في مسافر يطا بجنوب الخليل وأحرقوا مركبته وكتبوا شعارات بالعبرية على جدرانه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. ووفق مصادر، فإن

المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث وضعوا أعلاماً إسرائيلية في عدة مناطق فيها قبل فترة، كما منعوا الأهالي خلال موسم قطف الزيتون السابق من الوصول إلى أراضيهم، وقطف المحصول.

وندد رئيس الوزراء المكلف، ورئيس حزب يشار غادي آيزنكوت، على منصة إكس بما وصفه بأنه إرهاب يهودي، مشيراً إلى أنه يُزعزع الاستقرار الإقليمي، ويُعرّض الأرواح للخطر، ويوجه ضربة خطيرة إلى الأمن القومي لدولة إسرائيل.

قتلى وجرحى

وفي غزة، استمر الجيش الإسرائيلي في خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 409 في مختلف مناطق القطاع. وأسفرت الخروقات عن مقتل 6 فلسطينيين خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المناطق. وأدت غارة إسرائيلية لمقتل فلسطيني في رفح متأثراً بجراحه نتيجة غارة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت أيضاً عن وقوع جرحى. وأعلن مشفى ناصر مقتل فلسطيني متأثراً بإصابته باستهداف في جنوب خان يونس.

كما استهدفت طائرات إسرائيلية مركبة توزع طعام قرب ملعب بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطييين وجرح آخرين. كما قتل فلسطيني وأصيب آخران برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة. وتوغلت دبابات إسرائيلية قرب جسر وادي غزة وسط قطاع غزة وسط إطلاق نار كثيف، فيما نسفت قوات إسرائيلية مبانٍ سكنية في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة. وبلغ عدد من وصلوا إلى مشافي غزة جراء الخروقات الإسرائيلية خلال الـ 48 ساعة الماضية 8 قتلى و55 جريحاً.

تفشي سحايا

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، تسجيل ارتفاع ملحوظ ومقلق وغير معتاد في موسميته في أعداد حالات الإصابة بالتهاب السحايا، لاسيما التهاب السحايا الفيروسي، المرتبط بالتدهور البيئي المستمر وتضرر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومنظومة الإصحاح البيئي، على حد قولها.

وأشارت الوزارة إلى أن تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل منظومة المعالجة، إلى جانب حتمية اختلاط مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار وتوقعات استمرارها، أدى إلى دفع المنحنى الوبائي نحو التصاعد في عدد من مناطق القطاع. وحذرت الوزارة من أنه وحال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، يتوقع استمرار زيادة الإصابات، ما يشكل خطراً صحياً متنامياً يتركز أثره بشكل خاص على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إلى تحرك عاجل ومنسق. كما حملت الوزارة السلطات الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن الأضرار التي لحقت ببنية المياه والصرف الصحي وعن القيود المفروضة على إدخال مواد الصيانة والتعقيم والوقود.