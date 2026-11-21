ألقت تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيبرم اتفاقاً مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، حجراً في راكد بركة الأزمة بين بلاده وطهران، وفيما تستمر التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب، تعالت تحذيرات عسكريين أمريكيين من تداعيات استمرار الحشد العسكري في المنطقة.

وشدد ترامب على أنه سيبرم اتفاقاً دائماً مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مضيفاً: «لم أهتم كثيراً بتغيير النظام بإيران وتعاملنا مع 3 قيادات متعاقبة وذلك تغيير جذري بالنظام». وأشار ترامب إلى أن القيادة الإيرانية الحالية ربما تكون أكثر عقلانية لكنها صعبة أن تبرم اتفاقاً ثم تنقضه اليوم التالي.

وفيما نقلت وكالة أنباء تسنيم ⁠الإيرانية شبه الرسمية ‌عن نائب وزير الخارجية ‌الإيراني، كاظم غريب ‌آبادي قوله، ​إن ⁠وفداً ​قطرياً ⁠زار طهران ⁠الجمعة وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين استغرقت ​ساعتين.

وقد التقى مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، في برلين، مسؤولين قطريين رفيعي المستوى لبحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين على الاجتماع. ووفق المصدرين، شارك في اجتماع برلين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومبعوثه علي الذوادي.

وقبيل تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ​إن طهران لا تزال تعقد آمالاً على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات ​المتحدة. وأضاف عراقجي أن تبادل الرسائل مستمر بين إيران وواشنطن عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب. ولفت عراقجي إلى أن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن إيران ناقشت مع الوسطاء شكل وطبيعة إجراءات بناء الثقة. وأبان عراقجي أن الخطوط الحمراء لإيران تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل ‌البلاد، لكنه أضاف أنه ‌يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل عادل.

تحذيرات

في الأثناء، حذر مخططون عسكريون أمريكيون، إدارة الرئيس دونالد ترامب من التداعيات المحتملة لاستمرار الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط إلى العام المقبل، فيما يسعى الوسطاء لإعادة إطلاق المسار التفاوضي وتجنب الحرب، وسط ضغوط إسرائيلية، ومن متشددين تجاه إيران لاستئناف القصف.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسؤولون أمريكيون، قولهم إن القيادة المركزية أبلغت مسؤولين في الإدارة بأن استمرار نشر القوات وتعزيز الوجود العسكري لفترة ممتدة قد يؤدي إلى تراجع جاهزية الجيش، خصوصاً إذا استمرت حالة الجمود العسكري الحالية حتى 2027. وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأمريكيين يأخذون في الحسبان أيضاً احتمال أن يسعى الكونغرس المقبل، الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون، إلى تقليص الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات العسكرية الخارجية، لاسيما الحرب مع إيران التي لا تحظى بتأييد شعبي.

ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين على الأمر قوله إن القيادة المركزية حذرت الإدارة من أن القوات الأمريكية تستنفد الوقت، وتستنزف الأموال والجاهزية، بما قد يحد من قدرتها على التعامل مع تهديدات أخرى حول العالم، في وقت يقترب فيه الحشد العسكري الأمريكي لمواجهة إيران من إكمال عام كامل. لكن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً رفض هذا التوصيف، وقال إن سنتكوم لم تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد أمام القوات الأمريكية، أو أنها ستواجه خطر الاستنزاف إذا لم تُستأنف الضربات قبل بداية العام الجديد.

تطورات ميدان

ميدانياً، نقلت وسائل ​إعلام رسمية عن الجيش الإيراني قوله، ⁠إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صاروخاً على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 فوق الخليج، ما ألحق ​أضراراً بها ​وأجبرها على ⁠إلغاء مهمتها ​والهبوط اضطرارياً ⁠في مطار ⁠قريب. وعلى الفور نفت ​القيادة المركزية الأمريكية رواية ​إيران.

كما أصابت مقذوفات مجهولة المصدر ناقلتي نفط، أثناء خروجهما من مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فيما تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن سفينة. وقالت الهيئة في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها والثانية في غرفة المحركات، مشيرة إلى أن أياً من الحادثين لم ترد بشأنه تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن. ووقع الحادثان قبالة مدينة خصب العُمانية.

وأفاد الجيش الإيراني بأن حريقاً اندلع على متن سفينة بعد اصطدامها بلغم في المضيق. وقالت القوات البحرية الإيرانية في بيان: «اندلع حريق على متن ناقلة نفط كانت دخلت منطقة محظورة شرق مضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري». وأضاف البيان أن الناقلة كانت أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍ للتحذيرات الصادرة وأنظمة الملاحة البحرية. إلى ذلك، أعلنت إيران، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية فوق أجواء جزيرة قشم. وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طائرة مسيرة من طراز إم كيو-1 تعود إلى الجيش الأمريكي، أسقطتها الدفاعات في أجواء جزيرة قشم في مضيق هرمز.