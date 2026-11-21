نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» صحة الأنباء والتقارير التي ترددت بشأن تعرض طائرة مقاتلة أمريكية من طراز «إف-16» لهجوم إيراني، مؤكدة في بيان رسمي مقتضب أن القوات الإيرانية لم تهاجم أي مقاتلة أمريكية من هذا الطراز، في خطوة تهدف إلى دحض الروايات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية حول وقوع اشتباك جوي مباشر أو استهداف للطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة.

وبحسب ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها شبكتا «سي إن إن» و«فوكس نيوز»، فقد جاء النفي الرسمي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية في سياق حساس للغاية تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث تتواصل حالة التوتر العسكري والسياسي الشديد بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متصاعدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً أو تجدد العمليات العسكرية المباشرة بين الجانبين.

وفي تغطيتها للحدث، أشارت شبكة «سي إن إن» نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» إلى أن النفي الصادر عن القيادة المركزية يأتي ضمن استراتيجية أمريكية تهدف إلى احتواء الحرب النفسية والمعلوماتية، ومنع انتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب أو إرباك الأسواق وحسابات الردع في المنطقة.

وأوضحت الشبكة في تقريرها التحليلي أن «المسؤولين العسكريين الأمريكيين يراقبون عن كثب تدفق المعلومات المضللة المرتبطة بالتحركات الجوية والبحرية في الخليج ومضيق هرمز، مؤكدين أن جميع الأصول الجوية الأمريكية تواصل مهامها الاعتيادية دون تسجيل أي حوادث استهداف ضد مقاتلات إف-16».

كما ربطت «سي إن إن» هذا التطور بالسياق العام للأزمة مع إيران، مشيرة إلى أن المنطقة تعيش حالة من الترقب الحذر بعد سلسلة من الضربات المتبادلة والتهديدات التي طالت منشآت حيوية ومواقع عسكرية، في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية الموازنة بين الحفاظ على قوة الردع وتجنب الانجرار إلى حرب شاملة طويلة الأمد قد تستنزف القدرات العسكرية الأمريكية وتضر بالاقتصاد العالمي.

من جانبها، ركزت شبكة «فوكس نيوز» في تغطيتها على الجوانب الميدانية والعسكرية، مستشهدة بتصريحات محللين عسكريين ومسؤولين سابقين في البنتاغون أكدوا أن «ترويج مزاعم حول استهداف المقاتلات الأمريكية يمثل محاولة من الجانب الإيراني لتعزيز صورته الداخلية وإظهار القدرة على الرد، رغم التفوق التكنولوجي والعسكري الواضح للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة».

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن «القيادة المركزية سارعت إلى نفي استهداف مقاتلة «إف-16» لتفويت الفرصة على أي محاولات لتضخيم قدرات الدفاع الجوي الإيراني، وللتأكيد على أن القوات الأمريكية تتمتع بحرية الحركة والسيطرة في الأجواء التي تعمل بها».

وأضافت «فوكس نيوز» أن النقاش داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن لا يزال محتدماً بشأن طبيعة المرحلة المقبلة من التعامل مع إيران، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها طهران على الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مقابل تشديد واشنطن لإجراءاتها الدفاعية والهجومية لحماية مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط.

وفي غضون ذلك، تكتسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية محورية في رسم ملامح المشهد العام للأزمة والحرب الدائرة مع إيران؛ حيث شدد ترامب في تصريحات حديثة نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية على أن الولايات المتحدة تمتلك «قوة عسكرية هائلة ولا مثيل لها في المنطقة»، مؤكداً أن إدارته لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا تعرضت القوات أو المصالح الأمريكية لأي اعتداء مباشر.

وفي الوقت ذاته، أشار ترامب إلى أن واشنطن حققت أهدافاً استراتيجية مهمة في إضعاف القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية، ملمحاً في أكثر من مناسبة إلى أنه لا يسعى إلى حرب لا نهاية لها، وأن الباب لا يزال مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق شامل يضمن تخلي إيران عن طموحاتها النووية وتوقفها عن تهديد استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، شريطة أن تستجيب طهران للشروط الأمريكية وتتوقف عن سياسات التصعيد.

وتعكس هذه التطورات المتلاحقة، ما بين النفي العسكري الدقيق للقيادة المركزية الأمريكية والتباين في القراءات الإعلامية داخل الولايات المتحدة وتصريحات الرئيس ترامب، طبيعة المرحلة الراهنة من الصراع الأمريكي الإيراني، وهي مرحلة تتسم بتداخل الرسائل العسكرية والسياسية، حيث تسعى واشنطن إلى ضبط إيقاع المواجهة ومنع أي شرارة غير مقصودة قد تفجر صراعاً واسعاً، بالتوازي مع الإبقاء على أعلى درجات الجاهزية العسكرية والضغط الدبلوماسي والاقتصادي لفرض معادلة ردع جديدة في الشرق الأوسط.