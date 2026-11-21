

قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب 17 آخرون، السبت، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم ثلاثة قُتلوا في قصف مركبة كانت تنقل وجبات طعام إلى النازحين بمدينة غزة، في حين طالت النيران الإسرائيلية خياماً تؤوي نازحين في جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن شهود عيان، بأن طائرات إسرائيلية قصفت مركبة كانت تنقل وجبات طعام تابعة لإحدى التكيات الخيرية إلى مخيم للنازحين في حي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين. وذكرت مصادر محلية أن الغارة نفذتها طائرة مسيّرة واستهدفت المركبة في شارع الصناعة.

وفي شمال القطاع، قُتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم حلاوة للنازحين بمنطقة جباليا، في حين سُجلت إصابات أخرى جراء إطلاق النار على مخيمات إيواء في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

أما في جنوب القطاع، فأُصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، بنيران القوات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس. كما أصيب آخرون، بينهم حالات خطِرة، في غارات استهدفت مناطق جنوبي المدينة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية أن حصيلة الهجمات وإطلاق النار منذ فجر السبت بلغت أربعة قتلى و17 مصاباً، في أحدث سلسلة من الحوادث التي يشهدها القطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.