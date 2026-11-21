



أعلن العراق، استكمال انتشار الجيش وشرطة الطاقة في القطاعات المخصصة لهما بمنطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً بجرف الصخر، ضمن خطة لاستبدال القوات وإخضاع التشكيلات المنتشرة لقيادة موحدة، تمهيداً لإعادة تأهيل البنية التحتية وفتح الطرق إلى المحافظات المجاورة.

وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، عن أن عملية استبدال القوات لم تكتمل بكل مراحلها، إلا أنها تسير وفق توقيتاتها على أن تستكمل قريباً. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النعمان قوله، إن فوج حماية شرطة الطاقة استكمل انتشاره وتسلم مسؤولية حماية حزم الأنابيب النفطية، فيما استكمل اللواء 38 من الجيش العراقي الانتشار في قطاعه، فضلاً عن انتشار جزء كبير من لواء الشرطة الاتحادية في المنطقة. ولفت النعمان إلى أن الاستبدال يسير بصورة متدرجة ومنظمة، إذ يتسلم كل فوج مسؤولية القطاع من سابقه، بالتزامن مع تبديل مقرات الألوية وفق الجدول الذي حددته القيادة المشرفة على العملية.

ووفق النعمان، باشر قائد المقر ونائباه أعمالهم بمتابعة مباشرة من مكتب القائد العام، فيما تعمل تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تحت قيادة وسيطرة موحدة. وقال إن الهدف ضمان السيطرة الأمنية على جميع أجزاء المنطقة، وتهيئتها لتنفيذ المشاريع الخدمية وفتح الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات القريبة، فيمل لم تتضمن تصريحاته، إعلاناً عن نتائج نهائية لتلك التحقيقات، أو ربطاً مباشراً بين استبدال القوات وثبوت مسؤولية جهة محددة عن التهريب. وحدد النعمان إعادة تأهيل البنية التحتية وفتح الطرق بوصفهما المرحلة التالية للترتيبات الأمنية. وتتجاوز الخطة تغيير الوحدات العسكرية إلى توسيع القطاعات التي تتولى تأمينها، لتشمل كامل مساحة جرف النصر ومحيطها، بما في ذلك المناطق الصحراوية والمساحات التي وصفها النعمان بأنها كانت متروكة سابقاً.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المسؤوليات بين الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والحشد الشعبي، مع استمرار مشاركة الحشد عبر لواء بديل. وتأتي الخطوة فيما تخضع شبهات تهريب النفط من المنطقة لتحقيقات حكومية وبرلمانية. وتشمل الترتيبات الجديدة إسناد حماية الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، وتوسيع الانتشار ليغطي مناطق صحراوية كانت خارج نطاق الانتشار السابق. وبدأت عملية الاستبدال، أمس الجمعة، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بالتزامن مع افتتاح المقر المسيطر في جرف النصر، وهو مركز القيادة المكلف بالإشراف على توزيع القوات وتنسيق مهامها.

على صعيد متصل، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم، أن رئيس الوزراء، علي الزيدي، وجه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العبودي قوله، إن الزيدي وجه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية وفي المناطق المحيطة بها التي يحظر البناء فيها، مشيراً إلى أن الزيدي وجه أيضاً بإحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها وشمول المستحقين من شاغلي تلك المساكن بمبادرة وطن التي تتضمن توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المستحقين.