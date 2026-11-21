

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أقر، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفقدان سيطرته على أغلبية البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، في مؤشر جديد على تعمق أزمته السياسية الداخلية.

وبحسب الصحيفة كان نتانياهو مع عدد من مساعديه خلال أحد الاجتماعات هذا الأسبوع، وعندما تحدث أحد الحاضرين عن تطورات قد تحدث خلال أسبوعين بادر رئيس الوزراء بالرد قائلاً: «من يدري إن كنا سنبقى هنا حتى بعد أسبوعين؟»، في إشارة تعكس حجم القلق، الذي يساوره بشأن مستقبل حكومته.

وأضافت «معاريف» أن نتانياهو قال للرئيس الأمريكي، خلال المكالمة الهاتفية: «ما يجمعني بك يا سيادة الرئيس هو أننا فقدنا السيطرة على البرلمان»، في اعتراف نادر بحالة الضعف السياسي، التي يواجهها داخل الائتلاف الحاكم.

ورأت الصحيفة أن ما لم يخبر به نتانياهو ترامب هو أن الأزمة الحالية لا تقتصر على احتمال فقدان الأغلبية البرلمانية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى خطر خسارة أحد أهم مواقع النفوذ داخل النظام السياسي الإسرائيلي، وهو منصب رئيس الكنيست، الذي خسره اليمين.

وتشير التقديرات إلى أن التطورات السياسية المتسارعة قد تضع حكومة نتانياهو أمام تحديات غير مسبوقة، خلال الفترة المقبلة، في وقت تتزايد فيه الخلافات داخل معسكره السياسي، وتتعاظم الضغوط على ائتلافه الحاكم.