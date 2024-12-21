«الأونروا»: وقف السويد تمويلها يضاعف معاناة سكان غزة

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، قرار حكومة السويد بوقف تمويل الوكالة في عام 2025م، مخيبا للآمال وقال إنه يأتي في أسوأ وقت بالنسبة للاجئي فلسطين.

وأضاف لازاريني، في تصريح صحفي، أن هذا القرار جاء بعد يوم واحد فقط من تبني أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يدعم الأونروا.

وقال إن السويد كانت شريكًا موثوقًا وطويل الأمد للأونروا، حيث قدمت الدعم السياسي والمالي لعقود، مشيرًا إلى أن هذا يوم حزين للاجئي فلسطين وللنظام متعدد الأطراف الذي كانت السويد رائدة فيه.

ونبه لازاريني، من أن وقف تمويل "الأونروا"، سيقوض عقودًا من استثمار السويد في التنمية البشرية، بما في ذلك حرمان مئات الآلاف من الفتيات والفتيان في المنطقة من حقهم في التعليم.

وأوضح أن القرار سيضاعف معاناة سكان غزة المستمرة على مدى الأربعة عشر شهرا الماضية، معربا عن أمله في أن تعيد حكومة السويد النظر في قرارها وأن تستمر في تضامنها الطويل من خلال الاستثمار في الحلول السياسية والتنمية البشرية للاجئي فلسطين عبر "الأونروا".