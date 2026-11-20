

اتهم زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بخلط الاعتبارات العسكرية بالحسابات السياسية، محذّراً من تداعيات ذلك على إسرائيل، مؤكداً أن مكانة إسرائيل تقترب من نقطة اللاعودة على الساحة الدولية، في حين أعلن مواصلة العمل على ثلاثة مسارات لتشكيل حكومة جديدة برئاسته. في المقابل، جدد نتانياهو دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذّراً من إقامة حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية.

وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل تمر بمرحلة وصفها بأنها «خطِرة جداً»، متهماً نتانياهو باتباع أساليب غير مسبوقة، ومعتبراً أن خلط المصالح العملياتية والجداول الزمنية العسكرية بالمصالح والجداول السياسية أمر «غير مقبول، وينطوي على جنون ومخاطرة». وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي والديمقراطية ومكانة إسرائيل الدولية تقترب من «نقطة اللاعودة»، محذّراً من أن حملات نزع الشرعية عن المواطنين العرب، الذين يشكلون نحو 21% من السكان، ووصفهم بأنهم «مؤيدون للإرهاب»، قد تؤدي إلى أعمال عنف فعلية.

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أوضح آيزنكوت أنه يعمل على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها مواصلة التفاوض مع الأحزاب الحريدية بشأن الخدمة العسكرية، مشيراً إلى إجراء «نقاشات جدية» تهدف إلى إيجاد حلول تلبي الاحتياجات الأمنية للجيش الإسرائيلي، وتحافظ في الوقت نفسه على مكانة دارسي التوراة. وأكد أن المفاوضات لا تعني التراجع عن موقفه بشأن تجنيد الحريديم، وإنما التوصل إلى صيغة تستند إلى مبادئ خطة «الخدمة للجميع» التي طرحها حزبه.

أما المسار الثاني، فيتمثل في استمرار المفاوضات مع حزب الليكود لتشكيل حكومة واسعة، رغم الخلافات القائمة بين الجانبين. واتهم آيزنكوت الليكود بوجود فجوة كبيرة بين تصريحاته واستعداده الفعلي للتوصل إلى اتفاق، لكنه أكد عزمه منح المفاوضات فرصة إضافية. وقال إن «الوحدة ليست ترتيباً سياسياً، بل تعبير عن الشراكة والقيم المشتركة»، مضيفاً أنه سيواصل محاولة إقناع أعضاء الليكود بالتوصل إلى تفاهمات.

وفي المسار الثالث، أكد آيزنكوت أنه إذا لم تنجح الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة واسعة، فسيمضي في إقامة «حكومة طوارئ وطنية» برئاسته، على أن يعمل على توسيعها قبل تنصيبها أو بعده. وشدد على أنه لن يسمح باستمرار المفاوضات إلى أجل غير محدد، قائلاً: «في الوقت المناسب، سأطرح على الكنيست للمصادقة حكومة جديدة وجيدة بقيادتي»، مؤكداً أن قراره ليس تهديداً لأغراض التفاوض.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قد يعتمد خيار حكومة الأقلية على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، رغم معارضة زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، تشكيل حكومة تستند إلى هذا الدعم.

في المقابل، حذّر نتانياهو، في بيان مصوّر الجمعة، من إقامة حكومة أقلية تعتمد على أصوات الأحزاب العربية، قائلاً إن إسرائيل تقف أمام «مفترق حاسم تاريخي»، وإن «مصير إسرائيل على المحك». وأوضح أنه أطلع خلال الأيام الماضية آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان على الوضع الأمني، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومطالباً بوقف مساعي إقامة حكومة ضيقة بدعم من أحزاب اتهمها بتأييد الإرهاب والسعي إلى القضاء على الدولة اليهودية. وقال نتانياهو: «المسؤولية تعني الوحدة، وهذا ما يجب فعله الآن. كل ساعة ننتظرها هي ساعة مهدرة. مصير إسرائيل على المحك».