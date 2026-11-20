حمي وطيس حرب السودان واشتد أوارها في ظل ما رشح من أنباء عن تطورات عسكرية متسارعة، مفادها تمكن قوات قوات تحالف تأسيس من انتزاع منطقة باو من قبضة الجيش، وسط معلومات كشفت عنها مصادر محلية وعسكرية عن تمدد قوات الدعم السريع إلى مواقع أخرى في إقليم النيل الأزرق. ووفق ما نقل موقع «أخبار السودان» عن المصادر قولها، إن قوات الدعم السريع بسطت نفوذها على مقر محافظة باو ومنطقة جام، فضلاً عن المدينة 12 الواقعة ضمن نطاق محافظة قيسان.

وقال تحالف تأسيس، والذي يضم قوات الدعم السريع، في بيان، إن قواته سيطرت على ديرنق والمدينة 12 ولاحقت مقاتلين منسحبين حتى مشارف الدمازين. وأضاف أن قواته استولت على مركبات وأسلحة وعتاد عسكري خلال اشتباكات في ديرنق، جنوب غربي الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق. وأشار إلى أن الدمازين آخر المواقع التي تتمركز فيها القوات المناوئة للتحالف في الإقليم ، مؤكداً مواصلة التحرك نحو مواقع أخرى، بينها مدينة الدمازين.

بدوره، نسب موقع «دارفور 24» إلى مصادر عسكرية قولها، إن الجيش أحبط هجوماً لقوات الدعم السريع على منطقة ديرنق بمحافظة باو، في حين أعلنت القوات المهاجمة إحكام سيطرتها على المنطقة. وتقع المدينة 12 على مسافة تقارب 40 كيلومتراً من الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، على الطريق المؤدي إليها. وتتوسط المدينتين تجمعات سكنية تشمل المدن 11 و10 و9 و8. وفي ظل اتساع نطاق المواجهات، لا يزال عدد كبير من السكان داخل مناطقهم، وفق مصادر محلية، من دون أن يتمكنوا من مغادرتها رغم تدهور الوضع الأمني.

وتثير التطورات مخاوف من انتقال القتال إلى المناطق المأهولة، بالتزامن مع صعوبات تواجه السكان في تأمين الغذاء ومياه الشرب والخدمات الضرورية، فضلاً عن تراجع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وظلت مدينتا الكرمك وقيسان وبلدة سركم تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية»، مع احتفاظ الجيش بمواقع قريبة من هذه المناطق، في حين تحتفظ «الحركة الشعبية» بسيطرتها على بلدة يابوس، أحد معاقلها قرب الحدود مع إثيوبيا وجمهورية جنوب السودان.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المعارك على أكثر من صعيد، تتعالى التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الجوع، ففي ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذرة والقمح، وسط توقعات بتراجع الإنتاج الزراعي. وتشير تقديرات إنسانية إلى أن 14 منطقة تواجه خطر المجاعة، في ظل اتساع رقعة النزوح، وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الصراع.