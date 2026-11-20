

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، من تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومعتبراً أن إسرائيل تقف أمام مفترق حاسم في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها.

وقال نتانياهو، في بيان مصور، إنه أطلع خلال الأيام الماضية أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، على الوضع الأمني الذي وصفه بالصعب.

وأضاف: «نقف أمام مفترق حاسم تاريخي. لا يتعلق الأمر بأي مناورة إعلامية أو مبالغة. المعطيات معروضة أمامهم، ولذلك فإن المطلوب الآن هو تحمل المسؤولية، والمسؤولية تعني الوحدة».

وانتقد نتانياهو مساعي تشكيل حكومة ضيقة بدعم من الأحزاب العربية، قائلاً: «المدهش أنني أسمع عن نية لتشكيل حكومة ضيقة مطلع الأسبوع، تعتمد على أصوات مؤيدين للإرهاب يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية»، بحسب تعبيره. وتابع: «هذا أمر لا يمكن تصوره. أقول بوضوح تام: يجب وقف ذلك فوراً».

واختتم تصريحاته بالقول: «المسؤولية تعني الوحدة، وهذا ما يجب فعله الآن. كل ساعة ننتظرها هي ساعة مهدرة. مصير إسرائيل على المحك».

وتأتي تصريحات نتانياهو في ظل استمرار المشاورات التي يجريها آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات بين حلفائه بشأن تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو التوصل إلى اتفاق مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.