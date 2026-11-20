أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن منطقة جرف الصخر تمثل بداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية ومواجهة الفساد والسلاح المنفلت، مشدداً على ألا سلاح خارج سلطة الدولة. وقال الزيدي في كلمة للتشكيلات والوحدات العسكرية الماسكة للأرض في جرف الصخر، التي نفذت المهام الموكلة إليها ضمن قاطع المقر المسيطر في المنطقة: "من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية، حتى نواجه أي فساد أو سلاح منفلت في بلدنا"، واصفاً المرحلة بأنها بداية لعراق واحد قوي وعادل، يحكمه الدستور والقانون. وحض الزيدي القوات على الحكمة وضبط النفس، مضيفاً: "لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا".

ولفت الزيدي إلى أن المرحلة تقوم على الاحتواء وليس الإقصاء، وأن الجميع سينخرطون في القوات المسلحة تحت راية واحدة، وقيادة واحدة وقانون واحد. وشدد الزيدي على ثبات قرار حصر السلاح بيد الدولة، قائلاً: "لا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق".