

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصير المواجهة مع إيران مفتوحاً على احتمالات جديدة بعد الأول من يناير المقبل، من دون الكشف عن دلالة هذا الموعد، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإسرائيلية لاستئناف الضربات العسكرية ضد طهران، مقابل تحركات دبلوماسية إقليمية متسارعة لمنع اندلاع حرب واسعة، وسط استمرار التوترات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى تسوية الصراع.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة «سترى ما سيحدث بعد الأول من يناير»، متهماً إيران بمواصلة سلوكها العدائي، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى مهلة سياسية جديدة أو احتمال اتخاذ خطوات عسكرية إضافية.

وأكد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى مساعدة الصين أو روسيا لإنهاء المواجهة مع إيران، ولن تطلب دعمهما، معتبراً أن العمليات العسكرية الأمريكية ألحقت أضراراً جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية. وقال إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنه يسعى إلى اتفاق دائم، في تصريحات تعكس استمرار الجمع بين الضغط العسكري وإبقاء الباب مفتوحاً أمام التفاوض.

وفي تصعيد جديد للخطاب الأمريكي، تحدث ترامب عن وجود مؤشرات على أن إيران تدرس تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، إلا أنه قلل من احتمالات تعرض العاصمة الأمريكية لهجوم. وقال ترامب لقناة «فوكس نيوز»، رداً على سؤال بشأن خطط مزعومة لشن هجوم، في إشارة إلى الأسلحة البيولوجية، إن «هناك مؤشرات على أن إيران تدرس استخدام الغازات، وتدرس استخدام الأسلحة البيولوجية»، مضيفاً: «إنهم بغيضون». وعندما تم توجيه سؤال لترامب بشأن ما إذا كان يتعين على الأمريكيين الشعور بالقلق بشأن هجوم إيراني على الولايات المتحدة، أجاب بالنفي، وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسنقضي عليهم».

وجاءت تصريحاته رداً على تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» بشأن معلومات استخباراتية عن احتمال تخطيط إيران لتفجير «قنبلة قذرة» في واشنطن، وهو ما وصفته الخارجية الإيرانية بأنه ادعاء لا أساس له.

تحركات إقليمية

في المقابل، كشفت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن أربعة مسؤولين إقليميين، عن تكثيف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جهودهم الدبلوماسية لمنع استئناف حرب شاملة ضد إيران.

وشملت التحركات اتصالات أجراها مسؤولون من دول خليجية وتركيا وباكستان مع مسؤولين أمريكيين كبار، بهدف احتواء الضغوط الإسرائيلية الرامية إلى دفع إدارة ترامب نحو شن حملة جوية جديدة تستهدف المنشآت النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية.

وتزايد القلق الإقليمي عقب زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان إلى الولايات المتحدة، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وسط تقارير عن مساعٍ إسرائيلية لإقناع واشنطن باستئناف الهجمات المشتركة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أن رئيس "الموساد" دعا بالفعل إلى تجديد الضربات الأمريكية الإسرائيلية، في إطار جهود يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للدفع نحو جولة عسكرية جديدة.

وفي المقابل، نقلت الوكالات عن مسؤولين أمريكيين أن حملة الضغط الاقتصادي على إيران تحقق نتائج تجعل استئناف العمليات القتالية الكبرى غير ضروري في المرحلة الراهنة.

ضغوط نووية

وبالتزامن مع هذه التطورات، صعّدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضغوطها على طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مطالبة بالسماح بعودة المفتشين إلى المنشآت النووية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية في يونيو 2025.

وأعربت الدول الأربع عن قلقها من فقدان الوكالة القدرة على التحقق المستمر من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب منذ نحو عام ونصف العام، متهمة طهران بالمماطلة في استئناف عمليات التفتيش.

وفي المقابل، أكدت إيران أن استمرار التهديدات العسكرية يجعل من غير الممكن ضمان عدم استخدام المعلومات التي تجمعها الوكالة الدولية في التخطيط لهجمات جديدة، مشددة على أن التعاون النووي لا يمكن أن يكون على حساب أمنها القومي.

ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجارات وحرائق إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، وهي رواية لم تتمكن «رويترز» و«أسوشيتد برس» من التحقق منها بصورة مستقلة.

وتزامن ذلك مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن الحرب مع إيران ستترك آثاراً دائمة على أسواق الطاقة العالمية، بعدما أحدثت أزمة مضيق هرمز اضطراباً غير مسبوق في الإمدادات.

وقدرت الوكالة أن تقليص اعتماد العالم على المضيق قد يتطلب استثمارات بنحو 240 مليار دولار في خطوط أنابيب بديلة وتطوير مصادر جديدة للإمدادات، فيما حذر مديرها التنفيذي فاتح بيرول من صعوبة عودة أسواق الطاقة إلى أوضاعها السابقة.