أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية وصاروخ من طراز «كروز» وتدميرها في الرياض والمنطقة الجنوبية، إلى جانب تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ في محافظتي صعدة وذمار اليمنيتين. كما كشفت عن وقوع أضرار مادية في عدة طوابق من برج في المركز المالي بالرياض والمباني المجاورة، دون تسجيل إصابات.

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعلن المتحدث باسم التحالف، التعامل مع تهديد صاروخي، أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، مشيراً إلى أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية.

نقلت وكالة ‌الأنباء السعودية ​عن الدفاع المدني السعودي قوله الخميس إن هجوما شنه الحوثيون ⁠واستهدف برجا في المركز المالي بالرياض أسفر عن ‌أضرار مادية بعدة طوابق من البرج والمباني ‌المجاورة دون تسجيل ‌إصابات.

وذكر الدفاع المدني ‌في البيان «تعرض ‌أحد أبراج المركز المالي بمدينة ​الرياض ‌لهجوم ​إرهابي من ⁠قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه ​أضرار ⁠مادية في ⁠عدد من طوابق البرج ⁠ومبان مجاورة، ولا إصابات».

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، وما نتج من أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي.

وقالت في بيان لها: «المملكة تؤكد على حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي».

وأضافت «المملكة تدعو المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وما تمثله هذه الميليشيا الإرهابية من خطر على أمن المنطقة والعالم».

وفي المنطقة الجنوبية أعلنت السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربعة صواريخ باليستية، أطلقتها الميليشيا الحوثية، وذلك بعد إعلان سابق عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر باتجاه المنطقة نفسها، كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ طواف من طراز «كروز»، في إطار التصدي للهجمات المتواصلة على المملكة.

وبالتزامن مع عمليات الاعتراض أعلن التحالف تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية داخل الأراضي اليمنية، الأولى في محافظة صعدة شمالي اليمن، وقال إن الميليشيا استخدمتها في محاولة استهداف المنطقة الجنوبية من السعودية، والثانية في محافظة ذمار جنوبي صنعاء، بعدما استخدمتها في محاولة الاعتداء على الرياض.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، شملت العاصمة الرياض ومدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، إلى جانب محافظتي وادي الدواسر والسليل في منطقة الرياض. وأعلن الدفاع المدني لاحقاً زوال الخطر عن المناطق التي شملتها الإنذارات، داعياً السكان إلى مواصلة الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب التجمهر والتصوير.