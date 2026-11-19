عاد الجيش الأمريكي إلى الاعتماد على حاملتي طائرات لدعم العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران، بعد مغادرة حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيج، الأربعاء، إن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، المتمركزة في اليابان، أصبحت الآن تحت قيادة الأسطول، وتنفذ "عمليات اعتيادية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي هذا التطور في إطار أحدث عمليات إعادة توزيع حاملات الطائرات في الشرق الأوسط. وخلال الحرب مع إيران، شكلت حاملات الطائرات محورا رئيسيا في أسطول بحري أمريكي يفرض حصارا على حركة السفن التجارية من الجمهورية الإسلامية وإليها، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى مواصلة الضغط على اقتصاد طهران، من خلال منع وصول نفطها إلى الأسواق العالمية.

وغادرت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" الشرق الأوسط خلال الأسبوع نفسه الذي وصلت فيه حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الموجودة في المياه قبالة إيران إلى ثلاث، وهو عدد مرتفع على نحو غير معتاد.