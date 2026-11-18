

جددت إيران اعتداءاتها الجوية على مملكة البحرين ودولة الكويت، في تصعيد جديد استهدف أمن البلدين وسيادتهما، وسط تصدٍّ من منظومات الدفاع الجوي البحرينية والكويتية للاعتداءات، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، ومجددة تضامنها الكامل معهما ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة، بالطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعلنت مملكة البحرين، في وقت سابق الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين: «تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج، من خلال اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين. وتؤكد القيادة العامة أنه، بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين من التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة».

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، بما فيها الاعتداءات الجوية التي تصدت لها منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لاعتداءاتها، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول وتدخلاتها في شؤونها الداخلية، وتهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.

من جهتها أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر الثلاثاء - الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيرة. وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها بـ«أشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد والتي كان آخرها اليوم الأربعاء باستخدام الطائرات المسيرة». وقالت في بيان صحفي الأربعاء، إن «مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد».