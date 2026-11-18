





بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، مدى جاهزية الجيشين لاستئناف القتال مع إيران إذا اقتضت الحاجة، فيما حذّرت إيران من أن ردها سيكون «أكثر تدميراً ولن يتقيد بحدود جغرافية»، بالتزامن مع تحذير الاستخبارات الأمريكية من تصاعد التهديدات الإيرانية داخل البلاد وخارجها، فيما أفاد بيان لقيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش سيعتبر ‌السفن ​التي تتلقى شحنات في عرض البحر من سفن أخرى محملة في إيران محاولة للالتفاف على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن قواته قد تتخذ إجراءات ضد ⁠تلك السفن.

وأفاد موقع «واينت» الإسرائيلي بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بحثا الأربعاء، مدى جاهزية الجيشين لاستئناف القتال مع إيران إذا اقتضت الحاجة. وأوضحت أن اللقاء عُقد في مقر «الكرياه» بتل أبيب بمشاركة كبار ضباط هيئة الأركان الإسرائيلية.

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن زيارة كوبر تأتي ضمن جولة يتفقد خلالها القوات الأمريكية في المنطقة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن مسؤول أمريكي أن واشنطن أبلغت ممثلين للجيش الإسرائيلي بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال مصدران مطلعان إن رومان جوفمان ‌رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعا ​إلى شن ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي.

وفي تفاصيل الغارة الأمريكية على جزيرة قشم بمضيق هرمز ليل الثلاثاء، قال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس إن المقاتلات استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحرس الثوري الإيراني. ووصف الضربة بأنها إجراء للدفاع عن النفس. وفي طهران، نقلت وكالة «فارس» عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي قوله إن ردّ بلاده على أي هجمات جديدة سيكون «أكثر تدميراً ولن يتقيد بحدود جغرافية».

وأعلن الجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة «إرنا»، إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» شرقي مضيق هرمز، بعدما أعلن في اليوم السابق إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس» في أجواء المضيق.

وفي مانيلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، إن الولايات المتحدة تبلي «بلاءً حسناً للغاية» في إيران.

وفي واشنطن، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون، الأربعاء، أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، إن التهديدات الإيرانية الموجّهة إلى الأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها زادت بشدة. ونقلت عنه «رويترز» قوله إن بلاده تواصل العمل على كشف المؤامرات الإيرانية وردعها ومكافحتها.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة لا تستطيع التحقق من وضع المواد النووية في إيران. وأوضح أن أنشطة التحقق اقتصرت خلال الفترة الماضية على مفاعل بوشهر، وأن التفتيش متوقف حالياً. وأضاف أن طهران تشترط اتفاقاً سياسياً شاملاً لعودة المفتشين، مؤكداً استقلال مهمة الوكالة الفنية عن المفاوضات مع واشنطن، واستعدادها لبحث مخاوف السلامة في المواقع التي تعرضت لهجمات. ودعا إلى التوصل إلى حل تفاوضي للصراع مع إيران، وحث القيادة في طهران على إبداء الاستعداد للحوار.







قالت القيادة ‌المركزية الأمريكية في بيان بشأن مستجدات الأوضاع «أي ‌سفينة تستلم شحنة من سفينة أخرى خاضعة ‌للحصار وتنقل شحنة محملة في ‌ميناء إيراني أو على الساحل الإيراني ربما تعد أنها تتحايل على ​الحصار، حتى لو ‌لم تدخل ​الموانئ الإيرانية أو الساحل الإيراني». وأضافت «ربما ⁠يتم وقف هذه السفن أو الصعود على متنها أو تحويل مسارها أو الاستيلاء عليها أو توجيهها ​للتوجه ⁠إلى الميناء الإيراني الذي ⁠انطلقت منه الشحنة».

وأضاف البيان التحذيري أن السفن التي لا تمتثل على الفور للأوامر القانونية الصادرة عن ⁠قوات التي تنفذ الحصار أو التي تصعد إلى السفن قد تواجه إجراءات، «منها استخدام القوة بما يتوافق مع القانون المعمول به».