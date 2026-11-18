دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطاحته الثورة في العام 1979، خلال مشاركته في مؤتمر إسرائيلي عن بعد الثلاثاء، "الدول المتحضّرة" إلى "إنجاز المهمّة" ضد إيران.

ويقيم رضا بهلوي في منفاه في الولايات المتحدة، حيث يدعو باستمرار إلى إسقاط إيران.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اعتبر بهلوي أنه "لا يمكن للدول المتحضّرة المخاطرة بالتعامل مع نظام يسعى إلى الابتزاز النووي وتوسيع نفوذه عالميا".

وقال، في المؤتمر الذي استضافته جامعة بن غوريون في النقب، إن "الإجراءات الجزئية والوقف الموقت لإطلاق النار تمنح النظام فرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتجديد قدراته".

ورأى أن "الطريقة الوحيدة للتعامل مع تهديد وجودي هي إنجاز المهمة والقضاء عليه".

وأشار بهلوي إلى أن "السياسة الغربية باستطاعتها، بل وينبغي عليها تقديم المساعدة في هذا الصدد"، مضيفا "لكن الأمر يجب أن يعتمد في نهاية المطاف على تمكين أولئك الذين يقاتلون النظام على الأرض كل يوم: الشعب الإيراني".

من جانبه، شكر هرتسوغ بهلوي على "صداقته"، وقال إن "حربنا ليست ضد الشعب الإيراني"، مضيفا "نحارب النظام الذي يدعو إلى إبادتنا ويسعى إلى القضاء علينا".