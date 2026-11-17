



أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.





وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، الثلاثاء، قبل أن تحقق أهدافها. وأوضحت القيادة العامة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، أن عملية التصدي والاعتراض تمت بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، استمرار الهجمات الإيرانية على أراضي المملكة، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف هذه الهجمات ومساءلة إيران وإلزامها بتعويض الأضرار.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن الهجمات تشكل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأكدت احتفاظ البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي تعد الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، فضلاً عن التنسيق مع حلفائها وشركائها.

وجددت الخارجية البحرينية دعوتها مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لهجماتها، والكف عما وصفته بانتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وتهديد حركة الملاحة البحرية والجوية، ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.

كما طالبت بمساءلة إيران عن الهجمات وإلزامها بجبر الأضرار، بما في ذلك دفع التعويضات، وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

في الأثناء نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف طائراته المسيرة راداراً أمريكياً في البحرين. وقالت «سنتكوم» إنه جرى اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، دون وقوع أي أضرار بالمعدات الأمريكية أو إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجمات الإيرانية على البحرين، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بأمن المنامة وجميع شركاء واشنطن في الخليج، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد الجانبان، بحسب البيان، الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الولايات المتحدة والبحرين، التي تستند إلى تصنيف المنامة حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل.