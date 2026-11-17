

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، طهران من أنها ستدفع «ثمناً لم تدفعه أي دولة من قبل» إذا شكّلت تهديداً لواشنطن، في وقت كشف نائبه جيه دي فانس عن خيارات مطروحة لإنهاء الحرب، تشمل وقف العمليات العسكرية أو زيادة الضغوط على إيران. وتزامنت هذه المواقف مع هجمات جديدة على ناقلات في مضيق هرمز وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وسط تحركات دبلوماسية تقودها قطر وسلطنة عُمان وباكستان لتقريب المواقف وإحياء مسار التسوية.

وجاء تحذير ترامب خلال تصريحات أدلى بها في مانيلا، رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية كشف عن معلومات استخباراتية تشير إلى خطط إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية باستخدام ما يُعرف بـ«القنبلة القذرة» أو أسلحة كيميائية في واشنطن. وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده تتعامل مع هذه المعلومات «بمنتهى الجدية»، معرباً عن أمله في ألا يكون هناك تهديد وشيك، مجدداً تأكيده ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ونقلت الشبكة عن سبعة مسؤولين أمريكيين أن المعلومات المتاحة لا تشير إلى هجوم وشيك، وأن هناك خلافاً بشأن قدرة طهران على تنفيذ مثل هذه المخططات أو اتخاذ قرار بالمضي فيها. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس أن السلطات تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكنها شددت على عدم وجود تهديدات ذات مصداقية للأراضي الأمريكية في الوقت الراهن. ونفت الخارجية الإيرانية صحة الاتهامات. وتختلف «القنبلة القذرة» عن السلاح النووي، إذ تستخدم متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة.

وفي تطور أمني منفصل، أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية إحباط مخطط لاغتيال شخص في اليونان، وتفكيك شبكة قالت إنها مرتبطة بأجهزة استخبارات إيرانية، وذلك بالتعاون مع السلطات اليونانية. وأوقفت السلطات خمسة مشتبهاً بهم، فيما تتواصل التحقيقات بشأن الشبكة والجهات المرتبطة بها.

وفي موازاة التحذيرات الأمنية، طرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مسارات مختلفة للتعامل مع الحرب، مؤكداً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن ترامب يستطيع إعلان انتهاء العمليات العسكرية أو ممارسة مزيد من الضغوط العسكرية والدبلوماسية على طهران، وهو الخيار الذي يعتقد أن الرئيس يدرسه حالياً. وقال فانس إن الولايات المتحدة حققت، وفق تقديره، إنجازات عسكرية كبيرة شملت تدمير البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية التقليدية، مشدداً على ضرورة تحديد الخطوات اللازمة للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

وأكد عدم وجود خلاف بينه وبين ترامب بشأن إدارة الحرب، معتبراً أن هناك أطرافاً تريد استمرار العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى. وقال إن الإدارة وعدت الأمريكيين بعدم الانخراط مجدداً في حروب طويلة، وإنها لن تسمح بتحول المواجهة مع إيران إلى «حرب أبدية»، معرباً عن ثقته بأن الرئيس سينهي الصراع بما يحقق المصالح الأمريكية.

وتأتي تصريحات فانس بالتزامن مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث وصلت حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» إلى المنطقة، ليرتفع عدد مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة فيها إلى ثلاث، في وقت تواصل الإدارة دراسة خطواتها المقبلة تجاه إيران.

ميدانياً، أفادت وكالة أنباء «فارس» بسماع دوي انفجار في جزيرة قشم جنوبي إيران وتصاعد الدخان في سماء الجزيرة، فيما تعرضت ناقلة الغاز البترولي المسال «تارا غاز»، التي ترفع علم بنما، لهجومين أثناء عبورها مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، ما أدى إلى تعطلها واندلاع حريق على متنها واضطرار طاقمها إلى مغادرتها.

وسبق ذلك تعرض ناقلة النفط «أون فينيكس»، التي ترفع علم بنما أيضاً، لهجوم بمقذوف غير محدد قرب السواحل العُمانية. وتأتي الحوادث في ظل استمرار القرصنة الإيرانية ومحاولاتها ابتزاز الملاحة الدولية في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

دبلوماسياً، أكدت قطر استمرار الوساطة بين واشنطن وطهران، وأعلنت عقد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين، الثلاثاء، لتبادل وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة وتضييق الفجوة بين مواقف الطرفين. وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري من أن أي تصعيد عسكري جديد يمثل تحدياً لجهود الوساطة، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب ما من شأنه تقويض فرص التوصل إلى اتفاق.

وفي مسقط، بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوتر وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض. وأكد الجانبان أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسياب الملاحة والتجارة الدولية، والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة لمنع اتساع نطاق الأزمة.

كما تسلّم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال استقباله عراقجي، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والمساعي الرامية إلى تهيئة الظروف لإنهاء الأزمة بالوسائل السلمية. وشهدت مسقط أيضاً اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية عُمان وإيران وأوزبكستان، شدد على أهمية استئناف حرية الملاحة والعبور الآمن للتجارة الدولية.

وفي إسلام آباد، أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح إيراني سابق معدّل لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، بدلاً من سبعة أيام، ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وجاء ذلك عقب محادثات أجراها مع عراقجي، فيما بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع الوزير الإيراني التطورات الأمنية والإقليمية وسبل دعم الاستقرار.