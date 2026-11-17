تتوالى المواقف والإجراءات الأمريكية ضد جماعة الإخوان الإرهابية وشبكاتها في عدد من الدول، في توجه يتجاوز التصنيفات الإرهابية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مطلع العام الجاري، إلى دعم إجراءات الدول الحليفة ضد الجماعة الإرهابية، والتلويح بتوسيع نطاق العقوبات والتصنيفات لتشمل كيانات إضافية.

وفي أحدث هذه المواقف، دعا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إلى التصدي لدور الشبكات المتطرفة والجماعات المرتبطة بالإخوان في تأجيج الحرب السودانية، وذلك في تعليق على اعتقال أحمد هارون، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقال بولس، في منشور على منصة «إكس»، إن الولايات المتحدة تحيط علماً باعتقال هارون، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية، وكان من أبرز شخصيات حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً.

وأوضح أن واشنطن سبق أن فرضت عقوبات على هارون بسبب دوره في ارتكاب فظائع بحق المدنيين السودانيين، مشدداً على ضرورة التصدي لدور «شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان في تأجيج الصراع»، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار العنف في السودان.

وجاء التصريح بعد تقارير عن اعتقال هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال عهد البشير.

وكان هارون قد غادر السجن عقب اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023، بعد اعتقاله إثر الإطاحة بنظام البشير عام 2019. وعاد إلى الظهور الإعلامي مؤخراً، قبل ورود تقارير عن اعتقاله مجدداً.

ترامب يشيد بمصر

وسبق موقف بولس بيوم تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد فيه بالإجراءات المصرية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأبدى انفتاحه على احتمال اتخاذ قرار أمريكي شامل بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، رداً على سؤال بشأن الإجراءات المصرية: «مصر قامت بعمل رائع. لقد شددت إجراءاتها ضد الإخوان»، مضيفاً أن القاهرة اتخذت إجراءات صارمة ضد الجماعة بناء على طلبه.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تصريحات وصف خلالها جماعة الإخوان الإرهابية بأنها تمثل حالياً خطراً أكبر من الشيوعية.

وتزامنت المواقف الأمريكية مع سلسلة من الإجراءات القضائية المصرية، شملت تثبيت إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية بصورة دائمة، وإضافة عشرات الكيانات والأفراد إلى قوائم الإرهاب، بينهم مؤسسات وجمعيات تنشط في دول أوروبية.

وتشير المواقف المتتابعة خلال الأيام الماضية إلى اتساع نطاق الاهتمام الأمريكي بملف الإخوان، من التصنيفات والعقوبات المالية إلى دعم الإجراءات المصرية ضد شبكات مرتبطة بالجماعة، وصولاً إلى إثارة دور الجماعات المتطرفة في تأجيج الحرب السودانية.

من المواقف إلى العقوبات

ويستند الحراك الأمريكي الحالي إلى مسار بدأ في 24 نوفمبر 2025، عندما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً حمل الرقم 14362، وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى مراجعة وضع فروع جماعة الإخوان في عدد من الدول، تمهيداً للنظر في تصنيفها منظمات إرهابية أجنبية أو كيانات إرهابية عالمية محددة بصورة خاصة.

وفي 13 يناير 2026، أعلنت الإدارة الأمريكية تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان ضمن قوائم الإرهاب، مع اختلاف التصنيف القانوني لكل منها. فقد أدرجت واشنطن الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة، فيما صنفت «الجماعة الإسلامية» في لبنان منظمة إرهابية أجنبية.