أعلنت السلطات الأردنية حظر تطبيق تلغرام في إجراء هدفه مكافحة نشر التطرف، وفق ما جاء في بيان. وقالت مديرية الأمن العام في البيان: «نعلن حجب تطبيق تلغرام في الأردن، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية». وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في سياق التصدي للجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز ومحاولات نشر التطرف والتشدد.

ويأتي قرار الحظر بعد أسابيع على الهجوم الدامي على كنيسة الكرك في جنوب المملكة، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين. وحظرت السلطات الأمنية في الأردن تطبيق تيك توك في 16 ديسمبر من عام 2022 بعد نشر فيديوهات عليه وُصفت بأنها تحرض على القتل والفوضى.

كما أعلنت السلطات العراقية، حجب تطبيق تلغرام بهدف إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور، وفي إطار جهود الحد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التطرف والتحريض على الفتنة. وأوردت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في بيان، أنها قررت حجب تطبيق تلغرام في العراق استناداً إلى توجيه من رئيس الوزراء، علي الزيدي، على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة.

ويأتي القرار، وفق البيان، في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.