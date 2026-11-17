حذرت الأمم المتحدة من استمرار تعرض المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، مشيرة إلى استهداف قافلة وقود تابعة لها بالقرب من رفح يوم الأحد، في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان أصدره أمس الإثنين، إن الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف مناطق مأهولة بالسكان، وتهدد حياة المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة، معربا عن قلقه إزاء استهداف مواقع بالقرب من موظفي الأمم المتحدة ومركباتها، ولا سيما شاحنات نقل الوقود.

وشدد المكتب على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة في جميع الأوقات.

وفي القطاع الصحي، أفاد المكتب بنفاد 42% من إجمالي الأدوية، ونحو 55% من أدوية العلاج الكيميائي الأساسية، فيما أوشك مخزون مستلزمات جراحة القلب المفتوح وقسطرة القلب على النفاد، بعد تراجع الكميات المتاحة بنحو 73%.