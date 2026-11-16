إيران أمام عقوبات أوروبية.. و«البنتاغون» يعزز قواته بحاملة طائرات ثالثة



أعلن الاتحاد الأوروبي تأهبه لفرض مزيد من العقوبات على إيران، بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية «ثيودور روزفلت»، وانضمامها إلى حاملتين في المنطقة، فيما واصلت باكستان تحركاتها الدبلوماسية لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام آباد، دعم خطة بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط استمرار الهجمات على الناقلات، وتمسّك طهران بمنع تفتيش منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب وتلبية شروطها.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الهجمات الإلكترونية في فرنسا تظهر أن إيران تصل إلى أوروبا، مؤكدة أن الاتحاد يتأهب لفرض مزيد من العقوبات على طهران. وجاء موقفها بعدما أعلنت فرنسا عزمها تقديم أدلة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن هجوم إلكتروني استهدف ثلاجات متاجر فرنسية، تشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني نفذه. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الهدف إعداد قائمة بأسماء وكيانات جديدة لفرض عقوبات عليها خلال شهر.

وفي إسلام آباد، قال عراقجي، عقب اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، إن الاجتماع رحّب بالمقترح الإيراني لإعادة فتح هرمز خلال يومين ودعمه، معرباً عن الأمل في أن يقود إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار. وكانت طهران أعلنت استعدادها لإعادة فتح المضيق خلال يومين بدلاً من أسبوع، مشترطة الإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن بلاده ستواصل جهود خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم الدول الإقليمية المشاركة في الاجتماع. وشدد خلال لقائه عراقجي على أن الحوار هو سبيل معالجة القضايا ومنع التصعيد.

وفي امتداد لاتصالاته، أجرى عراقجي مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في مقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي، عقب مشاركته في الاجتماع. وقال الوزير الإيراني إن المحادثات تناولت التحديات التي تواجه السلام والأمن الإقليميين.

وبحث عراقجي هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل حل أزمة الشرق الأوسط، بحسب الخارجية الروسية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى عملية دبلوماسية جادة، قائمة على التفاوض، لإنهاء حالة «اللا سلم واللا حرب» بين واشنطن وطهران.

وصول «روزفلت»

عسكرياً، نقلت شبكة «ABC News» عن مسؤول أمريكي، أن مجموعة حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت»، دخلت نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، وانضمت إلى حاملتي الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» و«جورج واشنطن»، اللتين تعملان في بحر العرب، ليرتفع عدد مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى ثلاث.

وفي سياق الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية، أفادت صحيفة «معاريف» بأن رئيس الموساد، رومان غوفمان، زار واشنطن للقاء مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، وميامي، للقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ونقلت عن مصدر أمني أن المحادثات تناولت التهديدات الإيرانية لأمن إسرائيل، مشيرة إلى مساعٍ إسرائيلية لحث واشنطن على اتخاذ إجراءات ضد طهران.

وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن ناقلة نفط أصيبت، الاثنين، بمقذوف غير محدد، أثناء إبحارها للخروج من المضيق، ما أدى إلى حريق في غرفة المحركات، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم، وعدم الإبلاغ عن إصابات بشرية. وحددت شركة «فانغارد» البريطانية للأمن البحري الناقلة بأنها «أون فينيكس»، التي ترفع علم بنما، وقالت إنها استُهدفت على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية من سواحل سلطنة عمان.

كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلتين بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مسار جنوبي. ورفعت في بيان حصيلة الناقلات التي قالت إنها اشتعلت وغرقت منذ الأحد إلى ست، من دون أن تتضمن إفادات الهيئتين البريطانيتين تأكيداً لهذه الحصيلة.

كما أعلن الحرس الثوري الاستيلاء على مسيّرة أمريكية سليمة جنوبي جزيرة قشم، بواسطة الحرب الإلكترونية، قائلاً إنها الثامنة التي تضع وحداته يدها عليها بحالتها السليمة في محيط المضيق.

شروط التفتيش

وفي الملف النووي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في مقابلة بُثّت ليل الأحد، إن طهران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها المتضررة قبل تلبية الشروط الإيرانية، وانتهاء الحرب بصورة دائمة.

وجاء موقفه بعد دعوة الوكالة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف عمليات التفتيش المعلقة. وكان مفتشوها زاروا محطة بوشهر في سبتمبر، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع تعرضت للقصف، بينها فوردو ونطنز وأصفهان. واعتبر غريب آبادي أن طلب تفتيش المنشآت المتضررة، يهدف، على الأرجح، إلى تقييم فاعلية الأسلحة الأمريكية، فيما أفاد مسؤولون إيرانيون بأن المحادثات بشأن البرنامج النووي، ستأتي في مرحلة لاحقة.