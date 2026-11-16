السعودية تدمر مسيّرتين بمكة والرياض.. و348 ألف نازح في اليمن



أعلنت السعودية، الاثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، فيما تواصلت التطورات العسكرية جنوبي اليمن مع اقتراب الحوثيين من عدن وإعادة تموضع القوات الحكومية، وسط تحذيرات أممية من تفاقم النزوح وتهديد سلامة آلاف اللاجئين.

وفيما أعلن التحالف «اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية»، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، وتكليف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». وكان السلمان تولى قيادة القوات المشتركة في أغسطس 2024.

وفي اليمن، أفادت «فرانس برس» بأن الحوثيين باتوا، الأحد، على بعد نحو 60 كيلومتراً من عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد تقدمهم في محافظة لحج. وأعلنت الحكومة «إعادة تموضع» قواتها من مناطق قريبة من منطقة تطل على مضيق باب المندب، مستكملة انسحابها منها.

وبحسب الوكالة، مكّن هجوم حوثي بدأ في سبتمبر الجماعة من السيطرة على الساحل الغربي ومنطقة باب المندب. ولم يغيّر الهجوم المضاد الذي أطلقته الحكومة مطلع أكتوبر مسار التطورات الميدانية، مع استمرار تقدم الحوثيين.

وفي الملف الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع أعداد النازحين جراء التصعيد العسكري الجاري في اليمن إلى أكثر من 348 ألف شخص.



مصفوفة تتبع النزوح بمنظمة الهجرة، في أحدث تقرير لها، نزوح 18 ألفاً و780 فرداً يشكلون 3130 أسرة خلال أسبوع بين 8 و14 نوفمبر الجاري. وأوضحت أن إجمالي النازحين منذ الأول من أغسطس الماضي حتى 14 من نوفمبر بلغ نحو 347 ألفاً و321 فرداً (57 ألفاً و880 أسرة)، مبينة أن العدد التراكمي للنازحين منذ بدء التصعيد الأخير في يونيو الماضي وصل إلى ما مجموعة 348 ألفاً و377 فرداً (58 ألفاً و56 أسرة).

وحسب المنظمة الأممية، فإن النازحين يتوزعون في 10 محافظات، تتصدرها محافظة تعز التي تستضيف 143 ألفاً و130 فرداً، ما نسبته 41 % من إجمالي الفارين من منازلهم، تليها محافظة لحج بـ91 ألفاً و314 فرداً بنسبة 26 %.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تعرض نحو 9600 لاجئ لمخاطر متزايدة مع اقتراب الاشتباكات من مخيم خرز بمحافظة لحج، فيما يقيّد تدهور الأمن قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الحماية والمساعدات.