وكالات أممية: أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في غزة

قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأونروا بغزة، لويز ووتريدج، اليوم الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت ووتريدج، أن السكان غير قادرين على الفرار، وأن الأمر يبدو وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت.

وقالت الاونروا، إن الأحوال الجوية ساءت في الأيام الماضية وهو نمط سيستمر كما كان متوقعا، إلا أن الوكالة اضطرت إلى إعطاء الأولوية للغذاء على مساعدات المأوى.

وأضافت أن لديها إمدادات خارج قطاع غزة تنتظر دخول القطاع منذ ستة أشهر، وأنه يتعين عليها الاختيار بين حصول الناس على الطعام أو حصولهم على المأوى.

من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن الحرب على الأطفال في غزة تشكل تذكيرا صارخا بمسؤولية العالم الجماعية للقيام بكل ما هو ممكن لإنهاء معاناتهم، مؤكدة أن جيلا من الأطفال يتحملون وطأة الانتهاك الوحشي لحقوقهم وتدمير مستقبلهم.

وأضافت المنظمة على لسان، مسؤولة الاتصالات الرئيسية فيها في غزة روزاليا بولين، أن غزة واحدة من أكثر الأماكن المحزنة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لأن كل جهد صغير لإنقاذ حياة طفل يضيع بسبب الدمار العنيف، وأن الأطفال ظلوا لأكثر من 14 شهرا، على حافة هذا الكابوس، حيث أبلغ عن قتل أكثر من 14500 طفل، وإصابة الآلاف غيرهم.

وحذرت اليونيسف من صعوبة الوضع مع حلول فصل الشتاء على غزة، حيث يشعر الأطفال بالبرد والرطوبة وهم حفاة الأقدام، فيما لا يزال الكثير منهم يرتدون ملابس الصيف، مضيفة أن الأطفال يبحثون بين الأنقاض عن قطع بلاستيكية ليحرقوها، وأن الأمراض منتشرة في القطاع في ظل انعدام الخدمات الصحية وتعرض المستشفيات للهجوم بشكل مستمر.