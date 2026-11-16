والتز من بيروت: على «حزب الله» نزع سلاحه طوعاً



دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الاثنين، من بيروت، «حزب الله» إلى نزع سلاحه «طوعاً»، مؤكداً أنه لا يمكن وجود جيشين في لبنان، فيما طالب رئيس الحكومة نواف سلام بجدول زمني يضمن التقدم المتوازي في الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة، واستمرار الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة «يونيفيل».

وقال والتز، عقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إنه «لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل»، وإن الآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني. وأضاف، متوجهاً إلى «حزب الله» وداعمته إيران: «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو لأن ينزع (حزب الله) سلاحه، وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً».

وشملت زيارة والتز لقاء الرئيس جوزيف عون وسلام، وزيارة مقر «يونيفيل» في الناقورة، لبحث ترتيبات المرحلة التالية لانتهاء تفويض القوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها المنظم اعتباراً من ذلك التاريخ وخلال سنة. ووصف القرار 1701 بأنه الأساس لتفويض القوة، متوقعاً استمرار ذلك مع بعض التعديلات والتحديثات.

وفي مواجهة مخاوف الفراغ الأمني، شدد سلام على ضرورة استمرار حضور دولي بتفويض من مجلس الأمن، يشمل المراقبة ورفع التقارير والتنسيق ودعم الجيش، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسية. ودعا إلى ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية في الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية، عبر جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وآلية موثوقة للتحقق من التزامات الجانبين. وأكد أهمية الدور الأمريكي في وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الكامل، وصولاً إلى «حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع».

وبحث عون مع والتز استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل باتفاق الإطار، وفق الرئاسة اللبنانية. وينص الاتفاق، الموقّع في يونيو برعاية أمريكية، على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، بدءاً من منطقتين تجريبيتين.

في الأثناء بحث عون مع المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي الإصلاحات وإعادة الإعمار. وأعلنت بيردي أن محفظة مشاريع البنك في لبنان تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، مع إعداد إطار شراكة جديد، مشيدة بالإرادة السياسية للإصلاح، ومؤكدة أهمية الإصلاحات المالية والمصرفية لتوسيع الدعم وتحفيز الاستثمار.

ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بغارة إسرائيلية على مرتفعات بعلبك قرب الحدود السورية، دون إصابات أو أضرار، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف شحنة وسائل قتالية مخصصة لـ«حزب الله». وأوردت الوكالة أن قوة إسرائيلية دهمت منزل شقيقين في أطراف شبعا واقتادتهما، وأن مسيّرة ألقت قنبلتين على أطراف ميفدون.