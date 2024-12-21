السويد تضاعف المساعدات لغزة لكنها تعتزم وقف تمويل الأونروا

أعلنت السويدعن خطط لوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لكنها تعهدت زيادة مساعداتها لغزة عبر منظمات أخرى.

وقالت الحكومة السويدية إن التمويل المخصص لغزة مقداره 800 مليون كرونة (72 مليون دولار) في عام 2025، لكن المساعدات للأونروا التي بلغ مجموعها 451 مليون كرونة في عام 2024 ستتوقف.

وأقر الكنيست تشريعا يحظر أي نشاط لوكالة الأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية، ملوحا أيضا باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى. وأيّد أعضاء الكنيست التشريع بعد سنوات من انتقادات قاسية للأونروا