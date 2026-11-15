البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية



أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت، الأحد، لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها، فيما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة، بالطائرات المسيّرة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأوضحت القيادة العامة أن عملية التصدي والاعتراض تمت بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيرة إلى أن الهجوم جاء بعد يومين من اعتداء مماثل فجر الجمعة بطائرتين مسيّرتين جرى اعتراضهما. واعتبرت الهجمات عدواناً سافراً على سيادة المملكة وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، محذرة من أنها تنسف مساعي التهدئة وتهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأثار تجدد الاعتداءات موجة إدانات عربية، إذ أكدت السعودية تضامنها الكامل مع البحرين في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها، مطالبة بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة.

وأدانت الكويت الاعتداءات باعتبارها انتهاكاً صارخاً للسيادة والقانون الدولي، فيما حذرت قطر من أن استمرارها يقوض المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع البحرين، مشددة على أن أمن المملكة ودول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري والعربي، وداعية إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية رفضها أي مساس بسيادة البحرين وأمنها، ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول.