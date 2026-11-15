السعودية تحبط هجمات حوثية على الرياض ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية



أحبطت السعودية، الأحد، هجمات حوثية جديدة على الرياض ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فيما أكدت القوات المسلحة اليمنية مواصلة عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالتزامن مع إعادة تنظيم انتشار القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي، لتعزيز الدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، وسط تصاعد المواجهات والتهديدات التي تطال أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي قوله إنه «تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية». كما أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة.

وقبل ذلك أعلن المتحدث، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة الرياض، فيما تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية، وفق بيانات متتالية للتحالف.

وكان الدفاع المدني السعودي أصدر إنذاراً مبكراً لسكان الرياض بشأن خطر جوي محتمل، قبل أن يعلن زوال الخطر عقب عمليات الاعتراض. وجاءت الهجمات بعد يوم من إعلان التحالف تدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقتي الرياض والجنوبية.

وفي اليمن، أكدت القوات المسلحة استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها وإنهاء تهديد الميليشيا الحوثية، مشددة على وحدة الصف العسكري وأولوية حماية المناطق المحررة، وتأمين العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على فك الحصار المفروض على مدينة تعز.

وأشادت القوات المسلحة اليمنية، بدور القوات المسلحة الجنوبية في حماية عدن والمحافظات الجنوبية، مؤكداً أن موقفها الداعم لفك حصار تعز يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية في مواجهة انتهاكات الميليشيا الحوثية. وشددت على أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والإسهام في جهود التحرير، بالنظر إلى الأهمية الحيوية التي يمثلها المضيق لأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وجاء موقف الجيش اليمني عقب إعلان القوات المسلحة الجنوبية تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز، في إطار إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز وجودها في المحاور التي تتطلبها التطورات الميدانية.

وأوضحت القوات الجنوبية أن القرار يأتي استجابة للمستجدات العسكرية والتحشيدات والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الجبهات وتأمين المناطق المحررة، ومواصلة العمليات الرامية إلى فك الحصار عن تعز.

وفي تفسير للظروف الميدانية، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في القوات الحكومية أن إعادة التموضع جاءت لتفادي خطر تطويق القوات المنتشرة في منطقة باب المندب، بعدما اقترب الحوثيون من قطع خطوط الإمداد عبر منطقة خرز، ما كان سيهدد بعزل الوحدات العسكرية عن عدن ولحج.

وتزامنت التحركات مع تقارير عن حشود حوثية باتجاه منطقة كرش في محافظة لحج، واستمرار المواجهات في جبهات عدة، بينما تحدث الحوثيون عن تقدم لقواتهم في بعض مناطق الساحل الغربي.