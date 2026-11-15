إيران تتشدد نووياً وتواصل ابتزاز الملاحة الدولية في «هرمز»

واصلت إيران، الأحد، تشددها في الملف النووي، رافضة بحث تعليق تخصيب اليورانيوم حتى بصورة مؤقتة، بالتزامن مع استمرار التهديدات للملاحة الدولية في مضيق هرمز، حيث تعرضت ناقلة نفط لهجوم جديد، وسط تقارير عن حوادث أخرى استهدفت سفناً تجارية.

وتزامن التصعيد مع تقديرات استخباراتية أمريكية تكشف احتفاظ طهران بترسانة تضم ما يصل إلى 2500 صاروخ، رغم الضربات التي استهدفت قدراتها العسكرية، وتهديدات إيرانية بتوسيع نطاق أي مواجهة جديدة، في وقت كثفت فيه دول إقليمية تحركاتها الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع.

وفي تطور يعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول عسكري أمريكي أن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ستنضم بحلول اليوم الاثنين إلى حاملتي الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» و«جورج واشنطن» الموجودتين في الشرق الأوسط، ليرتفع عدد الحاملات الأمريكية في المنطقة إلى ثلاث، على الأقل خلال فترة تداخل انتشارها ثلاث.

وفي موازاة التحركات العسكرية، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية في تنفيذ ما وصفه بأكبر بـ «أكبر عملية عزل اقتصادي في التاريخ، التاريخ»، بهدف تشديد الخناق على النظام الإيراني، معرباً عن اعتقاده بأن طهران تقترب من مرحلة «الانهيار السريع».

وقال بيسنت إن واشنطن لن تتراجع عن استراتيجية الضغط الاقتصادي، معتبراً أن التهديدات الإيرانية التي استهدفته بالقتل تؤكد أن الإجراءات الأمريكية تحقق أهدافها، وأن مؤشرات القلق بدأت تظهر في مواقف قيادات الحرس الثوري. وحذر من أن إيران تواجه شتاءً قاسياً ونقصاً محتملاً في إمدادات غاز التدفئة، بسبب تدهور البنية التحتية وما وصفه بفساد الحرس الثوري، مشيراً إلى امتداد طوابير الانتظار أمام محطات البنزين إلى أربع ساعات، وتزايد عزلة قيادات النظام.

وتوقع بيسنت انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 25% خلال عام ينتهي في مارس 2027، في تقدير أمريكي لم يتأكد تحققه بعد، معتبراً أن استمرار الضغوط قد يدفع الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التدهور عام.

وفي مقابل تصاعد الضغوط، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تبحث تعليق تخصيب اليورانيوم أو خفض مستوياته من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن المحادثات لم تصل إلى مرحلة مناقشة التفاصيل النووية. وجاء موقفه رداً على سؤال بشأن احتمال قبول طهران تعليقاً مؤقتاً للتخصيب ضمن تسوية محتملة.

وقال بقائي إن إيران لا تعول على أي طرف لضمان أمنها ومصالحها، وإن عدم خشيتها من المسارات الدبلوماسية لا يعني تعليق الآمال عليها، مؤكداً أن بلاده تحكم على السياسة الأمريكية من خلال سلوك واشنطن، وليس بتغير الأشخاص أو الأحزاب.

وفي ما يتعلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، أكد بقائي استمرار التزام إيران بتعهداتها ما دامت عضواً فيها، لكنه استبعد حدوث تغيير في مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الظروف الراهنة.

ويأتي التشدد الإيراني بعد تقرير للوكالة الدولية أبدى قلقاً متزايداً من استمرار تعذر الوصول إلى منشآت نووية إيرانية، وعدم القدرة على التحقق من مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب. وأشارت الوكالة إلى أنها لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب أعلنتها طهران في أصفهان، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، محذرة من استمرار الفجوات في أنشطة التحقق والرقابة.

وفي موازاة المأزق النووي، تستمر طهران في ابتزاز الملاحة الدولية، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً من سلطات الشحن الهندية بشأن تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً باتجاه مضيق هرمز. وأكدت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، فيما لم تتضح طبيعة الأضرار التي أصابت السفينة أو التداعيات البيئية المحتملة، داعية السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وأعلنت القوات البحرية التابعة للحرس، الأحد، اشتعال النيران في ناقلتين قالت إنهما اصطدمتا بألغام بحرية أثناء محاولتهما العبور. وكانت طهران قد أعلنت السبت وقوع حوادث مماثلة طالت ثلاث ناقلات، وفق ما نقلته «رويترز»، التي أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الرواية الإيرانية.

وفي تطور عسكري لافت، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت ترسانتها ومنشآت إنتاجها.

وأوضحت الصحيفة أن التقديرات تتسم بمستوى منخفض من الثقة بسبب صعوبة حصر الصواريخ الجاهزة للإطلاق والمخزنة، لكنها تشير إلى استمرار احتفاظ طهران بقدرات عسكرية كبيرة. وأضافت أن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها باستخدام مكونات مخزنة، وإن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، فيما يقدر مسؤولون إسرائيليون امتلاكها أكثر من 1500 صاروخ باليستي.

وأفادت الصحيفة بأن حجم الترسانة المتبقية كان حاضراً في مناقشات داخل الإدارة الأمريكية حول احتمال تنفيذ ضربات جديدة بالتنسيق مع إسرائيل.

وتزامنت التقديرات مع طرح وكالة «تسنيم» الإيرانية تصورات تقنية لزيادة مدى الصواريخ الإيرانية، بما فيها تعديلات محتملة على صاروخ «خرمشهر 4»، إلى جانب الحديث عن إمكان تطوير صواريخ عابرة للقارات تستطيع بلوغ الأراضي الأمريكية، من دون وجود تأكيد مستقل بتحول هذه التصورات إلى قدرات عملياتية.

وفي تصعيد للتهديدات، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تقبل استمرار حالة «لا حرب ولا سلم»، مؤكداً أن الطريق إلى اتفاق مع واشنطن يظل مفتوحاً إذا وافقت على سبعة شروط إيرانية وصفها بالمنطقية.

وحذر قاليباف من أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي ستحدد «جغرافية المعركة» إذا تعرضت البلاد لهجوم أمريكي جديد، مشيراً إلى أن تداعيات أي حرب جديدة ستطال أطرافاً عدة. واعتبر أن الكشف عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض يعكس تحولاً في المعادلات الاستراتيجية.

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان ترامب، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وتوجيه نائبه جيه دي فانس للتركيز على قضايا داخلية، في تحول جاء عقب تقارير تحدثت عن بحث استئناف الاتصالات المباشرة بين واشنطن وطهران.

في الأثناء أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيزور مسقط الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره العماني، في وقت تكثفت فيه الاتصالات الإقليمية لإحياء المسار الدبلوماسي.

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصالين منفصلين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني إسحاق دار، سبل احتواء التوتر ومنع اتساع المواجهة، مؤكدين أهمية تكثيف التحركات ضمن الآلية الرباعية الإقليمية، وبالتعاون مع قطر، لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.

وشددت الاتصالات على أولوية التوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد العمليات العسكرية وتجنيب المنطقة تداعياتها الخطيرة، في وقت تتزايد فيه تعقيدات الأزمة مع تداخل الخلاف النووي والتهديدات الصاروخية وأمن الملاحة الدولية، وسط استمرار التباعد بين مواقف واشنطن وطهران بشأن شروط التسوية.