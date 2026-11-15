خلافات رئاسة الحكومة تعرقل مفاوضات «الليكود» و«يشار» في إسرائيل

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل بحذر شديد الاجتماع المرتقب بين وفدي حزبي «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو و«يشار» بقيادة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، وسط انسداد أفق سياسي وخلافات جوهرية تعصف بفرص تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.

وفي هذا السياق، سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشتى توجهاتها الضوء على هذا المشهد المعقد، حيث نقلت «القناة 14» المقربة من اليمين ونتانياهو تفاصيل تمسك «الليكود» بضرورة تولي نتانياهو رئاسة الحكومة أولاً في حال إبرام اتفاق تناوب، مستنداً إلى وزنه السياسي بوصف حزبه الأكبر بـ 27 مقعداً، مع اعتبار الأحزاب اليمينية والحريدية شركاء أساسيين لا يمكن التخلي عنهم، في مقابل رفض تام للخضوع لكتل عربية معارضة لوجود إسرائيل، بينما كشفت «القناة 13» عن اشتراط حزب «يشار» تولي آيزنكوت رئاسة الوزراء بشكل كامل رافضاً مبدأ التناوب، ومحاولاً صياغة معادلة تتيح لنتانياهو التركيز على الملفات الدبلوماسية فقط، وسط إبداء الانفتاح على تقديم تنازلات أخرى باستثناء منصب رئيس الحكومة واستبعاد حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير.

من جهتها، عبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن شكوك عميقة إزاء هذه المفاوضات، معتبرة أن فرص نجاح تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين تبدو ضئيلة للغاية ولا تعدو كونها لقاءً رمزياً لا يحمل دلالات جوهرية، مرجعة تعنت نتانياهو وإصراره على تولي المنصب أولاً إلى رغبته في تأمين موقعه كمرشح توافقي لمنصب رئيس الدولة في انتخابات مايو 2028، وموضحة في الوقت ذاته أن آيزنكوت يدير تداولاته عبر ثلاثة مسارات معقدة تشمل حوار الليكود، ومفاوضات سرية وهادئة مع الأحزاب الحريدية، واتصالات مع الأحزاب العربية لضمان دعم التصويت في الكنيست.

وفي تفاعلات الشارع السياسي الإسرائيلي ومعسكرات المعارضة، تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، إذ وصف آيزنكوت دعوة نتانياهو لتشكيل «حكومة طوارئ وطنية» بالمناورة الإعلامية و«الخدعة الجديدة» الهادفة لتضليل الرأي العام وإثارة الانقسام، شارطاً أي شراكة حقيقية باعتراف نتانياهو بالمبادئ المطروحة والابتعاد عن التيارات المتطرفة، ومطالباً الليكود والصهيونية الدينية بدعم مرشح معسكر التغيير متان كهانا لرئاسة الكنيست كاختبار جدي للنوايا.

ولم تتوقف التحذيرات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل أصواتاً سياسية معارضة مثل عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من حزب «إسرائيل بيتنا» التي شبهت إبرام صفقة مع نتانياهو بـ «محتال تيندر»، محذرة رفاقها في الحزب من الوقوع في فخ الوحدة الزائفة التي يروجها نتانياهو كلما شعر بأن مقعده في خطر، ومشددة على أن سلوكه السياسي يقوم دوماً على التحريض وقت الأزمات والبحث عن مكاسب شخصية.

وبينما يمضي آيزنكوت في الأسبوع الثاني من مهلته الدستورية لتشكيل الحكومة وسط استمرار المحاولات عبر المسارات المختلفة، يعكس هذا التجاذب الحاد مأزق النظام السياسي الإسرائيلي العاجز عن تجاوز الخلافات الشخصية والأيديولوجية العميقة، ما يبقي مستقبل الائتلاف القادم غارقاً في الضبابية والترقب بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من انعطافات.