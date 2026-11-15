الأردن.. الإعدام لمنفذي العمل الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك

قضت محكمة أمن الدولة بالأردن، صباح اليوم، بإعدام منفذي العمل الإرهابي الثلاثة الواقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 أكتوبر 2026.

وجاء القرار عقب تجريمهم بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات)، وباستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين)، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة للقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما جرمت المحكمة أحد منفذي العملية الإرهابية بتقديم أموال لتمويل ارتكاب أعمال إرهابية، خلافا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وقانون منع الإرهاب، ويعد هذا الحكم القضائي قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون أمام محكمة التمييز.