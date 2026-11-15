الجيش الإسرائيلي يستهدف قيادياً بارزاً في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن قواته استهدفت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة "حماس" التي أكدت بدورها مقتل أحد قادتها في قطاع غزة.

ونعت كتائب عز الدين القسام في بيان قائد لواء رفح سمير أبو يونس الذي قتل السبت وكان من أهم المشاركين في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر.

وأوردت كتائب القسام في بيانها على منصة تليغرام أن أبو يونس "قُتل مساء أمس... في عملية اغتيال جبانة"، مضيفة أنه كان "من أهم القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم 7 أكتوبر".

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بُعيد منتصف الليل أن يونس قتل في ضربة جوية "استهدفته قبل لحظات في منطقة المواصي، غرب خان يونس".

وصرح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة فرانس برس، أن الجهاز تسلم جثمان يونس البالغ 53 عاما، مشيرا إلى إصابة شخصين في الغارة التي وقعت جنوب قطاع غزة.

وتتبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 أكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب التي اندلعت بينهما اثر هجوم غير مسبوق شنته على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة قد أدى إلى تراجع كبير في الأعمال القتالية، إلا أن إسرائيل واصلت شن غارات داخل القطاع بشكل منتظم.

ومنذ بدء سريان هذه الهدنة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة وتُعتبر أرقامها موثوقة من قبل الأمم المتحدة.

وخلال الفترة نفسها، أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل سبعة جنود بالإضافة إلى متعاقد مدني واحد.

وفي غضون ذلك، يجري غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، بينما يحتفظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نتانياهو بمسؤولية إدارة العمليات العسكرية.