ترامب لا يفكر في قصف إيران والرهان على الحصار

تتضاءل احتمالات التصعيد بين أمريكا وإيران في ظل ما رشح عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه قد يحجم عن شن ضربات على إيران حال لم تقم أو حلفاؤها باستفزازات جديدة، في تناغم مع تصريحات مماثلة لوزير خارجيته، ماركو روبيو، بأن شن مزيد الضربات أمر غير ضروري، في وقت ينتظر أن يفرض الملف الشائك نفسه في لقاء مرتقب لترامب مع نظيريه الصيني والروسي.



وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام ‌القليلة الماضية أنه قد يحجم ​عن مهاجمة إيران، إذا لم تواجه الولايات المتحدة أي استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين، ووفق المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها فإن ترامب قال في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي، وبعد سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، إنه يفكر في الإحجام عن شن ضربات.



وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن ترامب وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة هو العقل المدبر، ‌وصاحب القرار الوحيد، الذي يملك زمام الأمور، مضيفاً: «الولايات المتحدة في موقف قوي جداً، بفضل ‌سيطرتها على مضيق هرمز، وانهيار الاقتصاد الإيراني.. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى».



وقال مسؤولان ​أمريكيان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية، إن تقييمات ⁠أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني ⁠بالحصار البحري الأمريكي، وحملة العقوبات الاقتصادية، وإلى أنهما سيستمران في الضغط على طهران.



بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن شن مزيد من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران غير ضروري، لأن المعاناة الاقتصادية التي تلحقها الولايات المتحدة بإيران المنهكة بالغة الشدة.

وأضاف: «وفي الوقت الراهن، بصراحة، فإن المعاناة الاقتصادية التي نُلحقها بذلك النظام بالغة الشدة، لدرجة أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيراً، لكنني أعتقد أن النصر يتمثل في ضمان ألا يمتلكوا أبداً سلاحاً نووياً».

وقال: «إنه كان من السهل على ترامب تجاهل التهديد، الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، وتجنب حرب لا تحظى بشعبية، وترك الأمر لمن يأتي بعده ليشعر بالقلق بشأنه، لكن الرئيس قرر أنه لن يترك الأمر من دون معالجة».

قمة ثلاثية

على صعيد متصل أفاد مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد قمة ثلاثية مع نظيريه الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الصين، لبحث المواجهة مع إيران وسباق التسلح النووي.

وأضاف المسؤول أن واشنطن أبقت على حصارها البحري لإيران، وحذرت من رد عسكري قوي إذا تجاوزت طهران ما وصفته بالخطوط الحمراء.

تطورات هرمز

ميدانياً، أعلنت إيران عن إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية الـ17 من طراز «إم كيو-1» في أجواء جزيرة قشم جنوب البلاد.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري، إن طائرة مسيرة استطلاعية قتالية تابعة للجيش الأمريكي، من طراز «إم كيو - 1»، جرى اعتراضها وتدميرها بنيران منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجو- فضائية فوق جزيرة قشم جنوب إيران، كما أعلن الحرس الثوري والبحرية الإيرانية، أمس، قوع انفجارات واندلاع النيران في ثلاث ناقلات نفط، بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز.

وجاء في بيان: «انفجرت قبل قليل ناقلتا نفط حاولتا عبور مضيق هرمز، بعد أن أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار، وتحديد المواقع، واندلعت فيهما النيران إثر اصطدامهما بألغام بحرية».

وفي بيان منفصل أعلنت قوات «البحرية الإيرانية» أن ناقلة نفط ثالثة كانت تبحر شرق مضيق هرمز، بعد إطفاء أنظمة تحديد الموقع، اشتعلت فيها النيران واضطرت إلى التوقف بعد اصطدامها بلغم بحري.