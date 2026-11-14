السعودية تدمر مسيرات في سماء الرياض والمنطقة الجنوبية

أعلنت السعودية تدمير مسيرتين في منطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية أطلقهما الحوثيون.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن، تركي المالكي، عبر منصة إكس، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيا الحوثية.

وكان المالكي أعلن أول من أمس، عن أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرتين في المنطقة الشرقية، وأخرى باتجاه العاصمة السعودية الرياض، أطلقتها الميليشيا الحوثية.



على صعيد متصل، وفي تطورات سير المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن الحوثيين استهدفوا العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين.

وأضافت أن الحوثيين يلجؤون إلى ترهيب المدنيين كلما أخفقوا في الجبهات، معتبرة أن صواريخهم لن تثنيها عن حماية الشعب وتأمين ممرات التجارة العالمية.



كما أبانت القوات المسلحة اليمنية، أنها نفذت خلال الساعات الماضية 723 غارة وعملية استهداف شملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسير، و89 عملية بالراجمات، و541 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم ومرابض نيرانهم وآلياتهم ووسائلهم القتالية.



وفي تعز، قالت القوات المسلحة اليمنية، إنها تواصل خوض المواجهات ضد الحوثيين واستهداف قدراتهم العسكرية، مع الحرص على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية أضرار العمليات، وقصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة.

وأضافت أن وحداتها تواصل التعامل مع هجمات الحوثيين وتحركاتهم في جبهات مأرب والجوف، واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم ووسائلهم القتالية، فيما تواصل أداء مهامها والتعامل مع مصادر التهديد في بقية الجبهات.

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قوات المنطقة العسكرية الرابعة، التعامل مع الحوثيين وتحركاتهم، مع مراعاة حماية السكان واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية، وفق البيان.

إلى ذلك، تتسع رقعة التصعيد الميداني في اليمن مع اشتداد المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي، بين القوات اليمنية والحوثيين، في 4 محافظات رئيسة، وهي مأرب والجوف ولحج وتعز.



في السياق، اتهم مسؤول يمني حكومي، الحوثيين باختطاف أكثر من 300 طالب من محافظة تعز تمهيداً لتجنيدهم في صفوفها.

وأضاف المسؤول أن ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 300 طالب من مناطق ريفية بمحافظة تعز، واقتادتهم قسراً إلى جبهات القتال في محافظة لحج، مشيراً إلى أن عمليات الاختطاف طالت طلاباً من مناطق قدس وسامع والصلو بريف تعز، حيث جرى اقتيادهم والزج بهم في جبهات القتال بمحوري المضاربة وطور الباحة بمحافظة لحج.



وأوضح أن الحوثيين يواصلون ملاحقة الطلاب والأطفال في سوق النشمة، مركز مديرية المعافر غربي تعز، واختطافهم واقتيادهم إلى معسكرات تدريبية بهدف تجنيدهم وتعزيز صفوفها في جبهات القتال، مبيناً أن الحوثيين فرضوا إجراءات تفتيش ورقابة مشددة على تنقل الأطفال والطلاب بين قرى وعزل ريف تعز، وألزموهم بإبراز شهادات الميلاد، إلى جانب إحضار خطابات من عقال القرى والعزل للسماح لهم بالتنقل.