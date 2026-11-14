ترامب يعود للتهديد ويتبنى خطاب نتانياهو لإسقاط نظام طهران

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لهجة التصعيد مع إيران مستخدماً لغة الحرب، معتبراً أن بقاء النظام الإيراني عند مغادرته منصبه يعني هزيمة له، متبنياً بذلك خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة إسقاط نظام طهران.

وأكد ترامب أنه لن يتردد في استخدام القوة للقيام بما يلزم لمنع إيران من ترويع حلفاء بلاده.

ورافق عودة التهديدات موجة تصعيد ميداني، أمس، مع مزاعم للحرس الثوري الإيراني باستهداف رادار أمريكي بالبحرين.

ونفى الجيش الأمريكي الادعاءات، مؤكداً إسقاط مسيّرتين إيرانيتين باتجاه المملكة.

كما زعم الحرس الثوري انفجار سفينة لنقل الغاز بلغم بحري، وإسقاط مسيّرة أمريكية.