ترامب لن يتردد في شن هجوم على إيران إذا لزم الأمر



قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بقاء النظام الإيراني في السلطة عند مغادرته منصبه سيعني هزيمة له.

جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية مع المذيع الأميركي هيو هيويت، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيعتبر استمرار النظام الإيراني إخفاقاً له.

وحذر ترامب من أن إيران لن يستمر وجودها طويلاً إذا اغتالت مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى.

وأكد أنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية للقيام بكل ما يلزم لمنع إيران من ترويع حلفاء الولايات المتحدة وسفنها، مضيفاً أنه يحقق نتائج جيدة جداً في هذا الشأن.



بدوره، شدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أمس، على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران، وإنها لن تتردد في فرض مزيد من العقوبات على البنوك الإيرانية.

واعتبر بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC، أن إيران تسببت في صدمة بأسواق الطاقة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتمكن من تجاوز تداعياتها.

وأضاف أنه مع انخفاض أسعار البنزين، من المرجح أن نشهد قراءة مطمئنة لبيانات التضخم الأسبوع المقبل.

كما قال بيسنت إنه لن يرضخ للتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياته، بعدما انتقل مؤخراً من مقر إقامته في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية أميركية.



على صعيد متصل، وفيما توجه رئيس الموساد إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب بشأن حرب إيران، أبلغ الجيش الإسرائيلي، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتانياهو، وعضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، أنه لا يرى ضرورة ملحة لشن هجوم إسرائيلي على إيران، وفق ما كشفته القناة 13 الإسرائيلية.

وأبدى الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع استمر ساعتين بين نتنياهو وآيزنكوت في القدس، تأييده لانضمام إسرائيل إلى أي عملية عسكرية أمريكية ضد إيران، إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذها.



ونقلت القناة 13 أن الجيش الإسرائيلي يتابع وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران، والتقدم في المشروع النووي، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير يرى أنه في حال اضطرت إسرائيل إلى مهاجمة إيران فسيكون الهدف هو إسقاط النظام.



عودة مفتشين

في الأثناء، حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران على اتخاذ خطوات تدريجية للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية، معتبرة أن وصولهم إليها أمر أساسي.

وأشارت الوكالة في تقرير سيُناقش خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، إلى أنه من بالغ الأهمية إجراء أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير.

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية تهيئ الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران.

وأضاف أن من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهّد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في تهيئة أجواء لبناء الثقة بما يساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً.

كما استعرض التقرير تفاصيل المراسلات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الوكالة وإيران.



ورفضت إيران إجراء محادثات بشأن استئناف عمليات التفتيش النووي في الوقت الراهن، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبلغت طهران الوكالة بأن استئناف المحادثات غير ممكن في ظل الوضع الأمني الحالي، وفق تقرير أصدرته الوكالة.



تطورات

ميدانياً، نفت القيادة المركزية الأمريكية في ⁠بيان، ما ‌قاله الحرس ‌الثوري الإيراني عن استهداف ‌أنظمة ‌رادار ‌للإنذار المبكر ​في ‌البحرين.

وذكرت القيادة ​أن ⁠القوات ​الأمريكية ⁠أسقطت طائرتين ⁠مسيرتين هجوميتين ⁠أطلقهما الحرس الثوري باتجاه البحرين دون ‌إصابات أو أضرار.



كما قال الحرس الثوري الإيراني، إن ناقلة تحمل غازاً طبيعياً مسالاً اصطدمت بلغم بحري وتعرضت لانفجار في مضيق هرمز أثناء إبحارها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أول من أمس، أن 4 ناقلات نفط تعرضت لانفجارات في الممر المائي الحيوي لحركة الشحن العالمية.

ووفقاً لبيانات معهد واشنطن ⁠لسياسات الشرق الأدنى، فقد تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، مقابل 37 هجوماً في ‌أكتوبر الذي سجل أعلى عدد شهري ​منذ بدء الحرب.