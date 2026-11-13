لبنان.. الجيش يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش اللبناني، أنه دهم مستودعاً للأسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، وصادر كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وأوقف شخصاً.

وقال الجيش في بيانه، إنه نفذ عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهم مستودع أسلحة في منطقة المشرفية-الضاحية الجنوبية.

وأضاف أنه ضبط داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، وأوقف شخصاً يجري التحقيق معه بإشراف القضاء. ولم يذكر الجيش لأي جهة يتبع المستودع.



إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي، قصفاً مدفعياً وتمشيطاً بأسلحة رشاشة في 5 بلدات جنوبي لبنان، فيما حلقت طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت، وفق إعلام رسمي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين باتجاه منزل في منطقة المشاع ببلدة ميفدون بقضاء النبطية. وفي قضاء مرجعيون، استهدفت المدفعية بلدتي طلوسة وبني حيان، بالتزامن مع عمليات تمشيط بأسلحة رشاشة باتجاه طلوسة.



أما في قضاء صور، فاستهدف القصف المدفعي بلدتي مجدل زون وبيوت السياد، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الطريق العام المؤدي إلى بلدة المنصوري. وفي تطور متزامن، أفادت الوكالة بتحليق طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض فوق بيروت، دون وقوع هجمات.

ولم ترد معلومات فورية عن سقوط قتلى أو جرحى جراء القصف وإطلاق النار.



في الأثناء، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في إطار ترتيبات محتملة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، المنخرط بشكل وثيق في هذا الملف، قد طرح قبل أيام إمكانية إنشاء قوة مراقبة مدنية.

ومن المقرر أن يزور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بيروت، الاثنين والثلاثاء، حيث يلتقي الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



وتجري الولايات المتحدة أيضاً مشاورات مع الأوروبيين، لا سيما فرنسا وإيطاليا، بشأن الترتيبات المقترحة.

وتنتهي مهمة ولاية «اليونيفيل» في نهاية 2026، وسط تصاعد النقاش حول مستقبل دورها في جنوب لبنان، بين تمسك رسمي ببقائها، وخطط لانسحاب تدريجي.



وكان المتحدث باسم اليونيفيل داني الجفري، قال في وقت سابق، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790، الصادر في 28 أغسطس 2025، مدد ولاية القوة الأممية للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، على أن تبدأ بعد ذلك انسحاباً تدريجياً وآمناً خلال عام 2027.