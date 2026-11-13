أمريكا تدعو لتشديد حظر الأسلحة على الحوثيين

حذر ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، جيفري بارتوس، من تداعيات هجمات الحوثيين في اليمن على أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية، وقال إن الجماعة تحاصر مئات الآلاف من السكان في مدينة تعز، وتعرقل وصول إمدادات الوقود والمياه إليهم.

ودعا بارتوس، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى تعزيز حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين ووقف تهريب المكونات التي يستخدمونها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.



وقال بارتوس إن الحوثيين هددوا بإغلاق مضيق باب المندب، كما استولوا بالقوة على مدينة المخا وجزر عند مدخل البحر الأحمر، وأطلقوا النار على سفن تجارية واستهدفوا ناقلة نفط قبالة ينبع.

وأضاف أن هجوماً صاروخياً حوثياً إرهابياً استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في 10 أكتوبر، وأودى بحياة 12 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة أكثر من 300 آخرين، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا من المدنيين والمسافرين والعائلات.



على صعيد متصل، قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ​الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن من الضروري زيادة الضغوط على الحوثيين في ⁠اليمن لإنهاء هجماتها في المنطقة، لا سيما على السعودية.

وأضاف خلال مؤتمر ‌صحافي: «موقفنا هو أنه من الضروري زيادة الضغط على ‌الحوثيين لكي يضعوا حداً لهجماتهم ‌واستفزازاتهم غير المقبولة، خصوصاً ‌على الأراضي ‌السعودية، ولكن ليس هناك فقط».



وعلى صعيد تطورات الميدان في اليمن، أفاد مصدر عسكري يمني، أمس، بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على عدد من المواقع المهمة في جبهة المضاربة بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقال المصدر إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة عدة مواقع، بينها مفرق الصريح الاستراتيجي، الذي يضم طريقاً يربط عدداً من المناطق.

ولفت إلى أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات مديرية المضاربة، موضحاً أن التعزيزات تضم آليات ومدرعات وعناصر قتالية في طريقها للمشاركة في القتال ضد الحوثيين. وأفاد بأن الطيران الحربي شن خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في المنطقة.



إلى ذلك، بدأت الحكومة اليمنية تحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن، وذلك مع تقدم الحوثيين في مرتفعات تطل على المنطقة، وفق ما أفاد ثلاثة مسؤولين عسكريين يمنيين.

وأوضح المسؤولون أن الحكومة اليمنية تقوم بهذه التحصينات العسكرية بعدما أحرز الحوثيون تقدماً ميدانياً بسيطرتهم على مواقع استراتيجية في مديرية المقاطرة وأجزاء واسعة من المضاربة والعارة، أكبر مديريات محافظة لحج.

وذكرت المصادر العسكرية الحكومية، أن الحوثيين يتقدمون حالياً باتجاه الشرق ويقتربون من خليج عدن جنوباً، معززين مكاسبهم في باب المندب، مع سيطرتهم على مرتفعات في مديرية المضاربة والعارة بلحج تطل على خليج عدن.

وقال أحد المسؤولين الثلاثة: «تلقينا توجيهات عليا بإنشاء تحصينات عسكرية غرب وشمال محافظة عدن مع اقتراب الخطر من العاصمة المؤقتة للحكومة».

ووصف مسؤول عسكري ثانٍ التحصينات بأنها إجراء احترازي كان ينبغي أن نتخذه أصلاً، مضيفاً: «قواتنا تقاتل الحوثيين بشراسة في المضاربة بلحج وعند باب المندب».