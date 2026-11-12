ترامب يربك مسار التفاوض مع إيران.. والتهديدات تحاصر الدبلوماسية



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، موجهاً نائبه جيه دي فانس إلى التركيز على مكافحة الفساد والجريمة داخلياً، في تحول لافت جاء بعد ساعات من تقارير أفادت بانفتاحه على مفاوضات مباشرة قد تجمع فانس بمسؤول أمني إيراني بارز.

وتزامن الموقف مع جهود إقليمية لإنهاء الحرب، وتصاعد حوادث استهداف الناقلات في مضيق هرمز، وتزايد الجدل الإسرائيلي بشأن احتمال استئناف الضربات على إيران.

وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشال» إنه طلب من فانس تكريس اهتمامه «الكامل والمطلق» لما وصفه بالفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، معتبراً أن التصدي لها قد يوفر للميزانية الأمريكية أموالاً أكثر من أي اتفاق مع طهران.

وأضاف: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن»، مدعياً أن واشنطن تملك مئات المليارات من الدولارات الإيرانية، وأن المضيق بات تحت سيطرتها.

وجاء الإعلان بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» نقل عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين أن ترامب أبلغ كبار مساعديه ومسؤولين أجانب انفتاحه على استئناف فانس الاتصالات مع طهران، ومنحه تفويضاً لقيادة المفاوضات.

وقالت الصحيفة إن نائب الرئيس يدرس لقاء مباشراً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بعدما بعث إليه رسالة في أكتوبر يطلب فيها الاجتماع، فيما تُطرح الدوحة مكاناً محتملاً، من دون تحديد موعد أو اتفاق على عقد اللقاء.

وتبرز المفارقة بين ما نقلته الصحيفة وتصريحات ترامب الأحدث حجم الضبابية المحيطة بالدبلوماسية الأمريكية، إذ اعتبرت «واشنطن بوست» أن توجيه الرئيس لنائبه يشير إلى تقليص جهوده التفاوضية، من دون أن يتضح ما إذا كان قرر إغلاق جميع القنوات الدبلوماسية.

الوساطات والشروط

وفي موازاة ذلك، تواصل قطر وباكستان مساعيهما لتقريب المواقف. وبحسب «وول ستريت جورنال»، اقترح وسطاء إبعاد حاملات الطائرات الأمريكية وتخفيف القيود على الموانئ الإيرانية، مقابل سماح طهران بعبور 25 ناقلة عبر «هرمز».

غير أن رضائي نفى وجود ترتيبات لعقد لقاء مع فانس، فيما تتمسك إيران برفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة وإنهاء الحصار قبل استئناف التفاوض، وترفض إخراج مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن طهران قدّمت شروطها ولم تتلق رداً رسمياً، معتبراً أن «الكرة في الملعب الأمريكي».

وكان ترامب قد استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، وتحدث عقب اللقاء عن تقدم باتجاه إنهاء الصراع، معتبراً أن شن ضربات أمريكية واسعة جديدة يبدو غير ضروري، قبل أن يعلن الخميس استغناء بلاده عن الاتفاق.

وفي أنطاليا، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش مؤتمر المناخ «كوب 31»، إلى العودة إلى المفاوضات من دون مزيد من التأخير، مشدداً على تعزيز أرضية مشتركة للتسوية.

وفي موقف دولي، كان وزراء خارجية مجموعة السبع أكدوا دعم الوسطاء والحل الدبلوماسي، لكنهم تعهدوا بمواصلة تقييد قدرات طهران اقتصادياً وسياسياً في غياب اتفاق، وطالبوها بضمان حرية الملاحة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد البيان المشترك دعم الجهود الدفاعية لإزالة الألغام ومرافقة السفن، وكذلك المبادرة البريطانية الفرنسية لتسهيل استئناف الحركة البحرية في المضيق.

تصعيد وتهديدات

ميدانياً، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغاً عن تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن التقارير ذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن حجم الأضرار التي تعرضت لها السفينة.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعطّل ناقلتي نفط عملاقتين إثر انفجارين في مضيق هرمز ليل الأربعاء. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن اصطدامهما بألغام، من دون تأكيد مستقل لأسباب الحادثتين.

كما هدّد رضائي باستهداف أي قواعد أمريكية تُستخدم في هجمات جديدة على إيران، حتى لو كانت في أوروبا، بينما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية استمرار عمليات مرافقة السفن وتنفيذ الحصار البحري.

وفي إسرائيل، أفادت هيئة البث بأن الجيش تلقى توجيهات لتعزيز الاستعداد لهجوم محتمل على إيران، بينما يُنتظر اجتماع المجلس الوزاري الأمني الأحد للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر.

وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن حكومة تصريف الأعمال لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات عسكرية، في مواجهة تحذيرات غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من خطوات غير عاجلة قد تدفع إلى مواجهة واسعة.