السعودية تعترض مسيّرتين في الرياض والشرقية.. ومعارك عنيفة في اليمن



أعلنت السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقتي الرياض والشرقية، في أحدث هجمات تشنها جماعة الحوثي على المملكة، وسط تصعيد عسكري متواصل، امتد إلى مناطق عدة، فيما سقطت شظايا صاروخين باليستيين قرب مكة المكرمة بعد اعتراضهما، وتزامنت التطورات مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، وتحذير جامعة الدول العربية من كارثة صحية، تهدد الأطفال والمرضى في محافظة تعز.

وأعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض، بعد ساعات من إعلانه إسقاط مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف مناطق ومنشآت حيوية داخل المملكة.

وجاء اعتراض المسيّرتين غداة تصدي الدفاعات الجوية السعودية لسبعة صواريخ ومسيّرات حوثية، شملت ثلاثة صواريخ كروز باتجاه الرياض، وصاروخين باليستيين في المنطقة الغربية، ومسيّرتين باتجاه منطقتي مكة المكرمة والجنوبية.

وأعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا الصاروخين الباليستيين اللذين جرى اعتراضهما، الأربعاء، في مواقع بمنطقة مكة المكرمة، بينها قرية سبوحة، الواقعة على بعد نحو 35 كيلو متراً من المسجد الحرام، ووادي المغمس شرقي المدينة.

وأكد أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، واتخذت التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، معتبراً استهداف الأعيان المدنية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي، الذي تتبعه جماعة الحوثي.

معارك عنيفة

في اليمن تواصلت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، وسط تبادل الإعلان عن عمليات عسكرية وهجمات بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة.

وأكدت القوات الحكومية إحباط هجمات للحوثيين على عدد من الجبهات، خصوصاً في شمال مأرب وشرق الجوف، وإلحاق خسائر بالمهاجمين، فيما أعلنت جماعة الحوثي استهداف تجمعات للقوات الحكومية في الجوف، ومنطقة رغوان بمحافظة مأرب بصواريخ باليستية.

وتحدث الحوثيون عن إعطاب وإحراق نحو 20 مركبة عسكرية حكومية شرقي الجوف، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى خلال المواجهات، وهي حصيلة لم يتسنَ التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي المقابل أعلنت القوات الحكومية استمرار عمليات «فجر اليمن» في عدد من الجبهات، مشيرة إلى تنفيذ ضربات جوية ومدفعية، استهدفت مواقع وتعزيزات وآليات للحوثيين، بالتزامن مع تعزيز الجاهزية العسكرية لمواجهة هجمات الجماعة.

كارثة صحية

إلى ذلك حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الخميس، من كارثة صحية، تهدد حياة الأطفال والمرضى في محافظة تعز، في ظل النقص الحاد في الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، بما ينذر بتوقف الخدمات الأساسية في المستشفيات، خصوصاً حاضنات الأطفال الخدج وحديثي الولادة.

وطالب فهمي الحوثيين بالرفع الفوري للقيود المفروضة على وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المحافظة، وضمان المرور الآمن للمرضى والطواقم الطبية، محملاً الجماعة مسؤولية التداعيات الإنسانية المترتبة على استمرار تلك القيود.

وشدد على أن حرمان المدنيين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، داعياً المنظمات الإنسانية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتأمين احتياجات المستشفيات، وضمان وصولها بصورة آمنة ومستدامة.

كما طالب بالتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة وصول المساعدات، محذراً من أن استمرار الأزمة يعرض حياة الأطفال والمرضى لخطر مباشر في ظل التصعيد العسكري المتواصل.