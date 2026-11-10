أيزنكوت يعتزم التراجع عن سياسات نتنياهو مع بدء البرلمان الجديد





تعهد جادي أيزنكوت، السياسي المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالتراجع عن العديد من سياسات بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع أداء أعضاء البرلمان الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية.

ويمهّد هذا التعهد لشهر حافل بالتحركات التشريعية ومفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وأيزنكوت، وهو رئيس الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي، أمامه مهلة تصل إلى ستة أسابيع لتشكيل حكومة تنهي حقبة نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.

وفي حين لم يتضح بعد ما إذا كان أيزنكوت سيتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية، فإن الكنيست الجديد يستطيع إقرار تشريعات خلال هذه الفترة. ويتمتع خصوم نتنياهو حاليا بأغلبية واسعة داخل البرلمان.

وقدم التكتل السياسي الذي يقوده أيزنكوت مجموعة من مشروعات القوانين مع بداية الدورة التشريعية، تستهدف نتنياهو وسياساته. وتشمل هذه المشروعات فتح تحقيق رسمي تقوده الحكومة بشأن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، فرض قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يتولاها رئيس الوزراء، وإلغاء التعديلات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نتنياهو، والتي هدفت إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية.