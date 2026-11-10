انطلاق مفاوضات بناءة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي



بدأت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر. وانتهى اليوم الأول بعد محادثات استمرت حوالي أربع ساعات، على أن تستأنف اليوم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، باستضافة دولة الإمارات الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، التي افتتحت في العاصمة أبوظبي بحضور سموه، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات للجهود الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الحوار وتعزيز المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وفولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وإلى الوفود المشاركة، مثمناً ثقتهم بدولة الإمارات والعلاقات التي تربطها ببلدانهم، ومؤكداً حرص الدولة على مواصلة الاضطلاع بدورها في دعم الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر والإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الأزمة التي امتدت إلى نحو خمس سنوات، وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة. وأكد سموه أن استضافة هذه المحادثات تجسد الثقة الدولية بدور دولة الإمارات ونهجها الثابت في دعم السلام، مشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، وترسيخ الاستقرار، والدفع باتجاه المسار السياسي.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات ترتبط بشراكات راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، بما يعكس التزامها بنهج قائم على التعاون الاستراتيجي، ويعزز دورها شريكاً موثوقاً في تهيئة الظروف الملائمة للحوار، لا سيما في ظل الحاجة إلى الدبلوماسية الجادة والمسؤولة.

موقف



بدوره، قال المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، خلال المحادثات، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات أمنية بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا تدوم عقوداً. وأضاف كوشنر أن بلاده ستعمل على توفير بيئة أمنية أكثر استقراراً في أوروبا، وتهيئة الظروف التي تتيح لأوكرانيا التمتع بالسيادة والأمن.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوفد الأوكراني، رستم عمروف، عند بدء المحادثات، عن أمله في التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا، فيما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن المسائل الإنسانية والضمانات الأمنية تقع في صلب المفاوضات. وأضاف زيلينسكي: «تباحثت مع فريقنا الموجود في أبوظبي.. تناولوا المسائل الإنسانية وكذلك الضمانات الأمنية خلال اليوم الأول من المحادثات الثلاثية».

محادثات مثمرة



على صعيد متصل، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في باريس خلال اجتماع وزاري لمجموعة السبع، أن اليوم الأول من المحادثات كان مثمراً للغاية، مع تبقي الكثير من العمل. وأضاف: «هدفنا هو توسيع الصيغة الثلاثية لتشمل الأوروبيين. واعتبر مصدر في الوفد الروسي أن تسوية الحرب في أوكرانيا ليست سوى عنصر من النقاش، وأن هدفه الأخير هو إقامة بنية أمنية تشمل مجمل القارة الأوروبية التي ستكون ممثلة بشكل مباشر على الطاولة في إطار هذه المباحثات، وذلك لأننا جزء من حل هذه المشكلة على المدى البعيد. وأعرب مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه، عن تفاؤل حذر، معتبراً أن كييف وموسكو أبدتا بعض المرونة في المحادثات الخاصة بشأن مواقفهما.

من جهته، ​قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من موسكو، ⁠إن بلاده لن توافق على وقف فوري للقتال في أوكرانيا دون معرفة ما سيحدث لاحقاً. وأضاف ‌لافروف، في إشارة إلى ​المحادثات الثلاثية بين ​روسيا وأوكرانيا ⁠والولايات المتحدة في ​أبوظبي، ⁠أنه سيكون ⁠من الحكمة مناقشة ⁠الخطوط العريضة للبنية الأمنية المستقبلية في أوروبا أولاً، قبل وقف إطلاق النار في ​أوكرانيا.

ترحيب وإشادة



كما رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، بانطلاق أعمال المحادثات، مشيداً بالدور الدبلوماسي الذي تضطلع به دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام، مؤكداً أن استضافتها لهذه المحادثات المهمة تعكس المكانة الدولية التي تحظى بها، والثقة التي اكتسبتها لدى المجتمع الدولي، وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتفاهم. وأكد أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً للدبلوماسية الفاعلة في تعزيز فرص التفاهم وإيجاد مساحات مشتركة للحوار، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس إسهامات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مكانة المنطقة شريكاً فاعلاً وموثوقاً في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

بدورهما، رحب وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا بالجهود الأمريكية الجارية في أبوظبي والرامية إلى التوصل إلى هدن جزئية. وقال جان نويل بارو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيغا في بيان: «فيما تنطلق اليوم محادثات جديدة في أبوظبي، تشارك فيها فرنسا، رحب الجانبان بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى إحياء المفاوضات والتوصل إلى هدن جزئية، ومن شأنها أن تشكل خطوة أولى نحو وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار».