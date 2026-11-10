الرياض تتصدى لصواريخ حوثية.. وتحركات دولية لتأمين الممرات البحرية



تصدت السعودية، الثلاثاء، لموجة جديدة من الهجمات الصاروخية والمسيّرة التي أطلقتها جماعة الحوثي، بالتزامن مع تحرك دبلوماسي في باريس لبحث أمن المنطقة والممرات البحرية، وإعلان مصري عن وجود قوات في المملكة منذ أشهر لأغراض دفاعية. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية استمرار عملياتها ضد الحوثيين في عدد من الجبهات، في ظل تصعيد يهدد المنشآت المدنية وأمن إمدادات الطاقة.

وأعلن المتحدث باسم التحالف، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وآخر طواف «كروز» أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، وصاروخ باليستي ثالث باتجاه المنطقة الجنوبية، إضافة إلى طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية. فيما أصدر الدفاع المدني تنبيهات تحذيرية في الرياض وأبها وخميس مشيط، قبل أن يعلن زوال الخطر.

وجاء التصعيد عقب استهداف مبنى إداري تابع لشركة «أرامكو» في الحي المالي بالرياض، ما خلّف أضراراً محدودة من دون إصابات، وفق وزارة الطاقة السعودية. وتفقد نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، المبنى، مؤكداً أن الاعتداءات تكشف استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية، وموجهاً بتقديم الدعم للموظفين.

كما أعلنت وزارة الطاقة تعرض خط أنابيب «شرق–غرب» النفطي للاستهداف، الاثنين، في منطقة المدينة المنورة، ما أدى إلى حريق محدود أُخمد من دون إصابات أو تأثير على العمليات. ويكتسب الخط أهمية متزايدة بوصفه منفذاً لصادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر بعيداً عن اضطرابات مضيق هرمز.

وفي باريس، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره القطري ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الاعتداءات الحوثية على المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية واليمن، وانعكاساتها على أمن المنطقة. وتناول الاجتماع، المنعقد على هامش لقاء وزراء خارجية مجموعة السبع، تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وفي القاهرة، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في مقابلة مع «فرانس 24»، عن وجود قوات مصرية بالسعودية منذ عدة أشهر على خلفية التصعيد مع إيران والاعتداءات على المملكة. وأوضح أن التفويض البرلماني للرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتأمين مواقع حيوية، من دون تجاوز حدود المملكة باتجاه اليمن، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وشدد عبدالعاطي على أن المهام المصرية دفاعية بحتة، وأن القاهرة تجري اتصالات مع الرياض للتوصل إلى تسوية سياسية تتطلب وقف الاعتداءات وتنفيذ الانسحابات على الأرض، تمهيداً لاستئناف التفاوض وفق خريطة الطريق المتفق عليها سابقاً.

في اليمن، أعلن التحالف، الاثنين، تدمير مصنع لتجميع مكونات الصواريخ الباليستية ومصنع لإنتاج وقودها الصلب، إضافة إلى معمل للأنظمة الإلكترونية الخاصة بها.

وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة عمليات «فجر اليمن» في الجوف ومأرب والجبهات الشمالية، مشيرة إلى تنفيذ 29 غارة جوية و39 هجوماً بالمسيّرات و62 عملية بالراجمات و744 استهدافاً مدفعياً. وقدّرت، في حصيلة أولية لم يتسنّ التحقق منها بصورة مستقلة، سقوط نحو 190 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتدمير أو إعطاب قرابة 130 آلية ووسيلة قتالية.



