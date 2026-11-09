نتانياهو يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة رغم عدم تكليفه بتشكيلها





جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوته الاثنين إلى حكومة وحدة يتمكّن من خلالها من البقاء في السلطة، وذلك غداة تكليف خصمه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

وقال نتانياهو في تسجيل فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي الإثنين "إن حكومة وحدة هي ضرورة، بكل بساطة"، متجاهلا خطوة الرئيس إسحق هرتسوغ الذي كلّف رسميا آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة.

وحصل "تكتل التغيير" الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، فيما حصل تكتل نتانياهو اليميني على 53 مقعدا، ولم يتمكّن أي من الفريقين من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والمتمثلة بـ61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

خلال المشاورات التي أجراها هرتسوغ الأسبوع الماضي مع قادة الأحزاب، حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتانياهو.

لكن هذه التوصيات شملت الأحزاب العربية في إسرائيل، التي حققت مكاسب كبيرة تمثّلت في 19 مقعدا، وذلك في مواجهة سياسة حكومة نتانياهو اليمينية تجاه الأقلية العربية في إسرائيل.

في الفيديو، حذّر نتانياهو الإسرائيليين ممّا اعتبره خطر ضم عرب إسرائيليين إلى الحكومة العتيدة.

وقال "لا يمكن تشكيل حكومة مع مؤيدين لحماس، حكومة تعتمد على مؤيدين لحماس"، مكرّرا خطاب التخويف ضد الأحزاب العربية في إسرائيل، والتي سبق أن اتهمها أيضا بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أي دليل.

وتنفي هذه الأحزاب الضلوع في أي مخالفة في العملية الانتخابية.

لكن آيزنكوت يواجه رفضا من داخل تكتل المعارضة لإشراك أحزاب عربية في التشكيلة الحكومية.

ويمكن لهذه الأحزاب أيضا أن تصوّت لصالح تولّيه السلطة من دون الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، ما من شأنه أن يجعل الحكومة ضعيفة.